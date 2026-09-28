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Рубль стабилизировался в сентябре - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Рубль стабилизировался в сентябре
Рубль стабилизировался в сентябре - 28.09.2026, ПРАЙМ
Рубль стабилизировался в сентябре
Несмотря на новую волну санкционного давления и сохраняющиеся геоэкономические риски, поддержку российской валюте в третьей декаде сентября оказывают экспортная | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T09:09+0300
2026-09-28T09:09+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Несмотря на новую волну санкционного давления и сохраняющиеся геоэкономические риски, поддержку российской валюте в третьей декаде сентября оказывают экспортная выручка от продажи российских энергоносителей и мировые цены на сырьё в условиях обострения ближневосточного геополитического кризиса. Благоприятные условия для реализации экспортёрами значительных объёмов валютной выручки сохраняются. В ближайшие дни нефтяные котировки по Brent и Urals, вполне вероятно, останутся в комфортных ценовых диапазонах.Дополнительным фактором поддержки российской валюты остаётся высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 14%, которая сохраняет привлекательность рублёвых инструментов.При этом по мере завершения налогового периода поддержка со стороны продаж валютной выручки экспортёрами будет постепенно снижаться. Уже на исходе сентября, с середины наступившей недели, позиции рубля могут несколько ослабнуть. Дополнительное давление способны создать восстановление спроса на импорт, рост бюджетных расходов и ожидания дальнейшего плавного снижения ключевой ставки.С начала октября на первый план выйдут динамика нефтяных цен, объёмы экспорта и баланс спроса и предложения на валютном рынке. Существенным источником неопределённости остаются новые санкционные риски со стороны США и геополитическая ситуация, способные быстро изменить настроения участников рынка.В предстоящие несколько торговых дней ожидаем коррекцию доллара в диапазоне 83–88 рублей. В этот период по евро наиболее вероятен диапазон 95–100 рублей. Юань, на наш взгляд, до завершения первого осеннего месяца вряд ли достигнет отметки 13 рублей, и биржевые торги продолжатся в коридоре 12,25–12,95 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, рынок, сша
Мнения аналитиков, Рынок, США
09:09 28.09.2026
 
Рубль стабилизировался в сентябре

Проценко: экспортная выручка и высокая ставка ЦБ поддерживают рубль до конца сентября

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Несмотря на новую волну санкционного давления и сохраняющиеся геоэкономические риски, поддержку российской валюте в третьей декаде сентября оказывают экспортная выручка от продажи российских энергоносителей и мировые цены на сырьё в условиях обострения ближневосточного геополитического кризиса. Благоприятные условия для реализации экспортёрами значительных объёмов валютной выручки сохраняются. В ближайшие дни нефтяные котировки по Brent и Urals, вполне вероятно, останутся в комфортных ценовых диапазонах.
Дополнительным фактором поддержки российской валюты остаётся высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 14%, которая сохраняет привлекательность рублёвых инструментов.
При этом по мере завершения налогового периода поддержка со стороны продаж валютной выручки экспортёрами будет постепенно снижаться. Уже на исходе сентября, с середины наступившей недели, позиции рубля могут несколько ослабнуть. Дополнительное давление способны создать восстановление спроса на импорт, рост бюджетных расходов и ожидания дальнейшего плавного снижения ключевой ставки.
С начала октября на первый план выйдут динамика нефтяных цен, объёмы экспорта и баланс спроса и предложения на валютном рынке. Существенным источником неопределённости остаются новые санкционные риски со стороны США и геополитическая ситуация, способные быстро изменить настроения участников рынка.
В предстоящие несколько торговых дней ожидаем коррекцию доллара в диапазоне 83–88 рублей. В этот период по евро наиболее вероятен диапазон 95–100 рублей. Юань, на наш взгляд, до завершения первого осеннего месяца вряд ли достигнет отметки 13 рублей, и биржевые торги продолжатся в коридоре 12,25–12,95 рубля.

Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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