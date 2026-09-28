https://1prime.ru/20260928/arbitrazh-873740337.html

Арбитраж Москвы завершил банкротство ритейлера "Белый ветер Цифровой"

Арбитраж Москвы завершил банкротство ритейлера "Белый ветер Цифровой" - 28.09.2026, ПРАЙМ

Арбитраж Москвы завершил банкротство ритейлера "Белый ветер Цифровой"

Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении компании ООО "Белый ветер Цифровой", владевшей ранее крупной сетью магазинов цифровой и... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T22:44+0300

2026-09-28T22:44+0300

2026-09-28T22:44+0300

бизнес

технологии

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873740337.jpg?1790624645

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении компании ООО "Белый ветер Цифровой", владевшей ранее крупной сетью магазинов цифровой и компьютерной техники, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Установленная в ходе конкурсного производства общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, составила 7 107 803 947,5 руб", - говорится в определении суда о завершении банкротства. В отчете конкурсного управляющего Андрея Рябова уточняется, что погашены были требования в общем размере около 27 миллионов рублей (0,37%). "Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными", - указал суд. При этом в 2023 году суд отказался привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании ее бывших контролирующих лиц - Данилу Васкевича, Сергея Щербакова, Аиду Ильясову и Роберта Мусина. Процедуру банкротства в октябре 2014 года инициировал сам ритейлер. В апреле 2015 года арбитражный суд Москвы ввел в ООО "Белый ветер Цифровой" наблюдение, а в октябре того же года признал его банкротом. Крупный российский ритейлер стал испытывать финансовые трудности в 2014 году. "Белый ветер Цифровой" был основан в 1992 году. Штат компании на весну 2013 года составлял более 1,8 тысячи человек, в то время сеть насчитывала 127 торговых точек по всей России.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, москва