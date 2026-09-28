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В Армении выросли цены на бензин

В Армении выросли цены на бензин - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Армении выросли цены на бензин

В Армении значительно выросли цены на бензин, передает корреспондент РИА Новости. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:44+0300

2026-09-28T16:44+0300

2026-09-28T16:51+0300

армения

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ЕРЕВАН, 28 сен - ПРАЙМ. В Армении значительно выросли цены на бензин, передает корреспондент РИА Новости. Так, на бензоколонках республики литр бензин АИ 92 стоит 600 драмов (около 1,65 доллара) вместо прежних 480 (1,32 доллара). Стоимость бензина АИ 95 достигла 620 драмов (1,7 доллара). До подорожания он стоил 500 драмов (1,37 доллара). Подорожало также дизельное топливо, которое на заправках страны стоит 630 драмов (1,73 доллароа). Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян увязал рост цен на бензин с глобальными процессами на мировом топливном рынке, заявив журналистам, что резкого подорожания удалось избежать благодаря диверсификации импорта.

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