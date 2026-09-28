https://1prime.ru/20260928/armenija-873740572.html

В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу

В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу

Транспортно-логистическую инициативу под названием "Путь Путина", которая предполагает налаживание логистики между РФ, Грузией и Арменией через Абхазию, активно | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T22:53+0300

2026-09-28T22:53+0300

2026-09-28T22:53+0300

россия

бизнес

армения

грузия

абхазия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873740572.jpg?1790625195

ЕРЕВАН, 28 сен - ПРАЙМ. Транспортно-логистическую инициативу под названием "Путь Путина", которая предполагает налаживание логистики между РФ, Грузией и Арменией через Абхазию, активно обсуждают в экспертных и политических кругах, сообщил РИА Новости директор Центра российских исследований Ереванского госуниверситета (ЕГУ) Арам Сафарян. Инициатива была предложена директором Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) Владиславом Гасумяновым и презентована в мае 2026 года. В понедельник ее обсудили на международной экспертной конференции "Перспективы развития транспортно-логистических сетей Южного Кавказа" в Москве. В мероприятии участвовали представители НИИРК, Центра российских исследований Ереванского госуниверситета и отдела изучения армяно-российских отношений Армяноведческого института ЕГУ. "Провели сегодня это очень важное обсуждение транспортного будущего, транспортно-логистических сетей Южного Кавказа в современных реалиях. Поводом для этого обсуждения был план, так называемый "Путь Путина", который выдвинул наш коллега, директор НИИРК Владислав Гасумянов. Его предложение относительно деблокировки и восстановления транспортного сообщения между Россией, Грузией и Арменией через Черноморское побережье имело отклик в России", - сказал Сафарян. По его словам, разговоры об этом маршруте велись и в 2016 году, но "жизнь пошла совершенно другим путем, и об этом забыли". "Вот сейчас тоже начались обсуждения в экспертных и политических кругах. Но я скажу словами Владислава Гасумянова — нужны свежие неполитические решения", - добавил политолог. Как считает эксперт, необходимо восстановление "недостающих цепей" транспортных коммуникаций на Южном Кавказе для "сопряжения" между коридорами "Север - Юг" и "Запад - Восток". "(Это - ред.) сделает богаче и Россию, и Запад, и Европейский союз, и Китай, и наших южных соседей", - уверен он. Однако вопросы развития транспортного сообщения зависят от того, какую позицию займут политические игроки внутри южнокавказских стран, отметил Сафарян. "Но повод для размышлений есть, и мы создали этот повод для Армении. Я думаю, что это ценный вклад Центра российских исследований Ереванского государственного университета в определение национальных интересов Армении в развитии транспортно-логистических сетей Южного Кавказа в контексте "Перекрестка мира", который сейчас продвигает правительство Армении", - заключил он.

армения

грузия

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, армения, грузия, абхазия