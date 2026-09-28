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В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу - 28.09.2026, ПРАЙМ
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В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу
В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу
Транспортно-логистическую инициативу под названием "Путь Путина", которая предполагает налаживание логистики между РФ, Грузией и Арменией через Абхазию, активно | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:53+0300
2026-09-28T22:53+0300
россия
бизнес
армения
грузия
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ЕРЕВАН, 28 сен - ПРАЙМ. Транспортно-логистическую инициативу под названием "Путь Путина", которая предполагает налаживание логистики между РФ, Грузией и Арменией через Абхазию, активно обсуждают в экспертных и политических кругах, сообщил РИА Новости директор Центра российских исследований Ереванского госуниверситета (ЕГУ) Арам Сафарян. Инициатива была предложена директором Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) Владиславом Гасумяновым и презентована в мае 2026 года. В понедельник ее обсудили на международной экспертной конференции "Перспективы развития транспортно-логистических сетей Южного Кавказа" в Москве. В мероприятии участвовали представители НИИРК, Центра российских исследований Ереванского госуниверситета и отдела изучения армяно-российских отношений Армяноведческого института ЕГУ. "Провели сегодня это очень важное обсуждение транспортного будущего, транспортно-логистических сетей Южного Кавказа в современных реалиях. Поводом для этого обсуждения был план, так называемый "Путь Путина", который выдвинул наш коллега, директор НИИРК Владислав Гасумянов. Его предложение относительно деблокировки и восстановления транспортного сообщения между Россией, Грузией и Арменией через Черноморское побережье имело отклик в России", - сказал Сафарян. По его словам, разговоры об этом маршруте велись и в 2016 году, но "жизнь пошла совершенно другим путем, и об этом забыли". "Вот сейчас тоже начались обсуждения в экспертных и политических кругах. Но я скажу словами Владислава Гасумянова — нужны свежие неполитические решения", - добавил политолог. Как считает эксперт, необходимо восстановление "недостающих цепей" транспортных коммуникаций на Южном Кавказе для "сопряжения" между коридорами "Север - Юг" и "Запад - Восток". "(Это - ред.) сделает богаче и Россию, и Запад, и Европейский союз, и Китай, и наших южных соседей", - уверен он. Однако вопросы развития транспортного сообщения зависят от того, какую позицию займут политические игроки внутри южнокавказских стран, отметил Сафарян. "Но повод для размышлений есть, и мы создали этот повод для Армении. Я думаю, что это ценный вклад Центра российских исследований Ереванского государственного университета в определение национальных интересов Армении в развитии транспортно-логистических сетей Южного Кавказа в контексте "Перекрестка мира", который сейчас продвигает правительство Армении", - заключил он.
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россия, бизнес, армения, грузия, абхазия
РОССИЯ, Бизнес, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, АБХАЗИЯ
22:53 28.09.2026
 

В Армении обсуждают транспортно-логистическую инициативу

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ЕРЕВАН, 28 сен - ПРАЙМ. Транспортно-логистическую инициативу под названием "Путь Путина", которая предполагает налаживание логистики между РФ, Грузией и Арменией через Абхазию, активно обсуждают в экспертных и политических кругах, сообщил РИА Новости директор Центра российских исследований Ереванского госуниверситета (ЕГУ) Арам Сафарян.
Инициатива была предложена директором Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) Владиславом Гасумяновым и презентована в мае 2026 года. В понедельник ее обсудили на международной экспертной конференции "Перспективы развития транспортно-логистических сетей Южного Кавказа" в Москве. В мероприятии участвовали представители НИИРК, Центра российских исследований Ереванского госуниверситета и отдела изучения армяно-российских отношений Армяноведческого института ЕГУ.
"Провели сегодня это очень важное обсуждение транспортного будущего, транспортно-логистических сетей Южного Кавказа в современных реалиях. Поводом для этого обсуждения был план, так называемый "Путь Путина", который выдвинул наш коллега, директор НИИРК Владислав Гасумянов. Его предложение относительно деблокировки и восстановления транспортного сообщения между Россией, Грузией и Арменией через Черноморское побережье имело отклик в России", - сказал Сафарян.
По его словам, разговоры об этом маршруте велись и в 2016 году, но "жизнь пошла совершенно другим путем, и об этом забыли".
"Вот сейчас тоже начались обсуждения в экспертных и политических кругах. Но я скажу словами Владислава Гасумянова — нужны свежие неполитические решения", - добавил политолог.
Как считает эксперт, необходимо восстановление "недостающих цепей" транспортных коммуникаций на Южном Кавказе для "сопряжения" между коридорами "Север - Юг" и "Запад - Восток".
"(Это - ред.) сделает богаче и Россию, и Запад, и Европейский союз, и Китай, и наших южных соседей", - уверен он.
Однако вопросы развития транспортного сообщения зависят от того, какую позицию займут политические игроки внутри южнокавказских стран, отметил Сафарян.
"Но повод для размышлений есть, и мы создали этот повод для Армении. Я думаю, что это ценный вклад Центра российских исследований Ереванского государственного университета в определение национальных интересов Армении в развитии транспортно-логистических сетей Южного Кавказа в контексте "Перекрестка мира", который сейчас продвигает правительство Армении", - заключил он.
 
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