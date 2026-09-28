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Иркутский авиазавод начнет выпускать МС-21 за 40 дней

Иркутский авиазавод начнет выпускать МС-21 за 40 дней - 28.09.2026, ПРАЙМ

Иркутский авиазавод начнет выпускать МС-21 за 40 дней

Иркутский авиазавод филиал ПАО "Яковлев (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") выйдет на темп производства одного МС-21 в 40 дней в 2027... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T09:30+0300

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиазавод филиал ПАО "Яковлев (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") выйдет на темп производства одного МС-21 в 40 дней в 2027 году и будет последовательно уменьшать этот срок, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов. "В следующем году мы выйдем где-то на скорость 40 календарных дней и будем последовательно снижать это значение", - сказал Сойнов журналистам. Он также отметил, что сейчас есть накопленный объем незавершенного производства, который необходимо пропустить через сборку. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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