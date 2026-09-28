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Иркутский авиазавод передаст "Аэрофлоту" 8 самолетов МС-21

Иркутский авиазавод передаст "Аэрофлоту" 8 самолетов МС-21 - 28.09.2026, ПРАЙМ

Иркутский авиазавод передаст "Аэрофлоту" 8 самолетов МС-21

Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") передаст "Аэрофлоту" по первому контракту 8... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

бизнес

россия

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пао "яковлев"

аэрофлот

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") передаст "Аэрофлоту" по первому контракту 8 самолетов МС-21 в 2027 году и еще 10 в 2028 году, сообщил генеральный директор завода Андрей Сойнов. "Сейчас в производстве у нас находится 18 самолетов, соответственно, с точки зрения сдачи авиакомпаниям, в следующий год мы передаем 8 самолетов, в 2028 год передаем 10 самолетов, на этом этот контракт заканчивается", - сказал Сойнов журналистам. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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бизнес, россия, ростех, пао "яковлев", аэрофлот