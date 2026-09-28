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Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер МС-21 в 2027 году
Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер МС-21 в 2027 году - 28.09.2026, ПРАЙМ
Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер МС-21 в 2027 году
Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") начнет устанавливать интерьер серийных самолетов МС-21 в... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T00:17+0300
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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") начнет устанавливать интерьер серийных самолетов МС-21 в 2027 году, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов.
"Следующий год", - ответил Сойнов на вопрос о сроках начала установки интерьеров в серийных МС-21.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Ростех, ОАК
Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер МС-21 в 2027 году
Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер серийных самолетов МС-21 в 2027 году
ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") начнет устанавливать интерьер серийных самолетов МС-21 в 2027 году, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов.
"Следующий год", - ответил Сойнов на вопрос о сроках начала установки интерьеров в серийных МС-21.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.