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Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер МС-21 в 2027 году

Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер МС-21 в 2027 году - 28.09.2026, ПРАЙМ

Иркутский авиазавод начнет устанавливать интерьер МС-21 в 2027 году

Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") начнет устанавливать интерьер серийных самолетов МС-21 в... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") начнет устанавливать интерьер серийных самолетов МС-21 в 2027 году, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов. "Следующий год", - ответил Сойнов на вопрос о сроках начала установки интерьеров в серийных МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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бизнес, россия, промышленность, ростех, оак