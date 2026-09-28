https://1prime.ru/20260928/aviazavod-873703789.html
Иркутский авиазавод наберет 500 сотрудников под сборку МС-21
Иркутский авиазавод наберет 500 сотрудников под сборку МС-21 - 28.09.2026, ПРАЙМ
Иркутский авиазавод наберет 500 сотрудников под сборку МС-21
Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") не испытывает дефицита кадров, но в связи с наращиванием | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T09:33+0300
промышленность
пао "яковлев"
ростех
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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") не испытывает дефицита кадров, но в связи с наращиванием объема производства самолетов МС-21 планирует набрать 500 сотрудников до конца первого квартала 2027 года, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов. "Сегодня дефицита кадров нет. Мы планомерно наращиваем объемы производства МС-21, ускоряем движение поточной линии. За счет этого появляется дополнительная потребность, которую мы как раз синхронизировали с набором, с обучением персонала… Планируем набрать 500, в том числе 173 сейчас уже зашли на территорию предприятия", - сказал Сойнов журналистам. "До конца первого квартала 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках набора. Глава завода также отметил, что в основном завод набирает выпускников местного техникума авиастроения и материалообработки, но также есть ребята, которых будут доводить до освоения специальности на базе учебно-производственного комбината за счет системы наставничества. Кроме того, Сойнов рассказал, что зависимости от специализации на подготовку сотрудника к работе над МС-21 "с нуля" может уйти от 4 до 6 месяцев.
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промышленность, пао "яковлев", ростех
Промышленность, ПАО "Яковлев", Ростех
Иркутский авиазавод наберет 500 сотрудников под сборку МС-21
Иркутский авиазавод планирует набрать 500 сотрудников до конца первого квартала 2027 года
ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") не испытывает дефицита кадров, но в связи с наращиванием объема производства самолетов МС-21 планирует набрать 500 сотрудников до конца первого квартала 2027 года, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов.
"Сегодня дефицита кадров нет. Мы планомерно наращиваем объемы производства МС-21, ускоряем движение поточной линии. За счет этого появляется дополнительная потребность, которую мы как раз синхронизировали с набором, с обучением персонала… Планируем набрать 500, в том числе 173 сейчас уже зашли на территорию предприятия", - сказал Сойнов журналистам.
"До конца первого квартала 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках набора.
Глава завода также отметил, что в основном завод набирает выпускников местного техникума авиастроения и материалообработки, но также есть ребята, которых будут доводить до освоения специальности на базе учебно-производственного комбината за счет системы наставничества.
Кроме того, Сойнов рассказал, что зависимости от специализации на подготовку сотрудника к работе над МС-21 "с нуля" может уйти от 4 до 6 месяцев.