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Иркутский авиазавод наберет 500 сотрудников под сборку МС-21

Иркутский авиазавод наберет 500 сотрудников под сборку МС-21 - 28.09.2026, ПРАЙМ

Иркутский авиазавод наберет 500 сотрудников под сборку МС-21

Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") не испытывает дефицита кадров, но в связи с наращиванием | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T09:33+0300

промышленность

пао "яковлев"

ростех

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Яковлев", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") не испытывает дефицита кадров, но в связи с наращиванием объема производства самолетов МС-21 планирует набрать 500 сотрудников до конца первого квартала 2027 года, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов. "Сегодня дефицита кадров нет. Мы планомерно наращиваем объемы производства МС-21, ускоряем движение поточной линии. За счет этого появляется дополнительная потребность, которую мы как раз синхронизировали с набором, с обучением персонала… Планируем набрать 500, в том числе 173 сейчас уже зашли на территорию предприятия", - сказал Сойнов журналистам. "До конца первого квартала 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках набора. Глава завода также отметил, что в основном завод набирает выпускников местного техникума авиастроения и материалообработки, но также есть ребята, которых будут доводить до освоения специальности на базе учебно-производственного комбината за счет системы наставничества. Кроме того, Сойнов рассказал, что зависимости от специализации на подготовку сотрудника к работе над МС-21 "с нуля" может уйти от 4 до 6 месяцев.

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промышленность, пао "яковлев", ростех