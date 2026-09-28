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Экономист объяснил, почему рубль останется “приклеенным” до конца года

Экономист объяснил, почему рубль останется “приклеенным” до конца года - 28.09.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснил, почему рубль останется “приклеенным” до конца года

После 2022 года ситуация с курсом рубля не меняется: ключевыми факторами, определяющими его движение, остаются последствия санкций и потоки экспорта и импорта... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T03:03+0300

2026-09-28T03:03+0300

2026-09-28T03:03+0300

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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. После 2022 года ситуация с курсом рубля не меняется: ключевыми факторами, определяющими его движение, остаются последствия санкций и потоки экспорта и импорта. О том, что будет влиять на национальную валюту осенью и до конца года, агентству "Прайм" рассказал экономист Лазарь Бадалов.По словам эксперта, раньше валютный рынок был достаточно разнообразен с точки зрения участников — нерезиденты, финансовые компании, физические лица. Сейчас нерезиденты из-за санкций ушли, для физических лиц валютный рынок малоинтересен и высокорискован. Единственными ключевыми участниками остаются экспортеры и импортеры, которые и предопределяют движение курса рубля.Косвенно влияние оказывает денежно-кредитная политика Центрального банка и действия финансовых организаций, но основным драйвером остаются потоки экспорта и импорта и ситуация с торговым балансом."Ничего нового в этом плане осенью до конца года точно не произойдет. Курс рубля будет зависеть от потоков экспорта и импорта и ситуации с торговым балансом. Профицит или дефицит будут определять ситуацию с курсом рубля", — пояснил Бадалов.Рост цен на энергоносители оказывает положительное влияние на курс рубля и будет поддерживать национальную валюту. Однако, с другой стороны, нельзя забывать о ситуации с денежно-кредитной политикой и действием бюджетного правила. В этой ситуации курс рубля, скорее всего, в большей степени будет оставаться в текущих диапазонах.Эксперт отмечает, что сложно представить причины для укрепления курса, тем более стремительного, в силу того, что постепенно растет импорт, а все излишки валюты поглощаются в рамках бюджетного правила.В то же время для стремительного ослабления рубля тоже нет предпосылок: цены на энергоресурсы остаются высокими, ждать их падения не приходится. И даже если это произойдет, в рамках бюджетного правила могут быть внесены корректировки, чтобы не допустить девальвации. Таким образом, наиболее вероятный сценарий до конца года — сохранение курса рубля в текущих диапазонах без резких движений в ту или иную сторону, заключил Бадалов.

https://1prime.ru/20260923/rubl-873607823.html

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эксклюзив, рынок, финансы, центральные банки