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Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году

Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году - 28.09.2026, ПРАЙМ

Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году

Памятную монету, посвященную 200-летию основания города Бердянска Запорожской области, выпустят в России в следующем году, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:41+0300

2026-09-28T16:41+0300

2026-09-28T16:41+0300

бердянск

запорожская область

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Памятную монету, посвященную 200-летию основания города Бердянска Запорожской области, выпустят в России в следующем году, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в 2027 году памятной монеты, посвященной 200-летию основания Бердянска. Она пополнит нумизматическую серию "Города", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс". По его словам, выпуск памятной монеты — это признание исторического значения Бердянска для всей страны и замечательный подарок к двухсотлетнему юбилею для всех жителей и гостей города.

бердянск

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бердянск, запорожская область, банк россии