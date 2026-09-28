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Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году
Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году - 28.09.2026, ПРАЙМ
Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году
Памятную монету, посвященную 200-летию основания города Бердянска Запорожской области, выпустят в России в следующем году, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:41+0300
2026-09-28T16:41+0300
бердянск
запорожская область
банк россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Памятную монету, посвященную 200-летию основания города Бердянска Запорожской области, выпустят в России в следующем году, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в 2027 году памятной монеты, посвященной 200-летию основания Бердянска. Она пополнит нумизматическую серию "Города", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс". По его словам, выпуск памятной монеты — это признание исторического значения Бердянска для всей страны и замечательный подарок к двухсотлетнему юбилею для всех жителей и гостей города.
бердянск
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бердянск, запорожская область, банк россии
Бердянск, Запорожская область, Банк России
16:41 28.09.2026
 
Памятную монету к 200-летию Бердянска выпустят в 2027 году

Балицкий: в России выпустят памятную монету к 200-летию Бердянска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Памятную монету, посвященную 200-летию основания города Бердянска Запорожской области, выпустят в России в следующем году, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в 2027 году памятной монеты, посвященной 200-летию основания Бердянска. Она пополнит нумизматическую серию "Города", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, выпуск памятной монеты — это признание исторического значения Бердянска для всей страны и замечательный подарок к двухсотлетнему юбилею для всех жителей и гостей города.
 
БердянскЗапорожская областьБанк России
 
 
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