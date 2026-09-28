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BioNTech закроет несколько предприятий в Германии
BioNTech закроет несколько предприятий в Германии - 28.09.2026, ПРАЙМ
BioNTech закроет несколько предприятий в Германии
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech закроет несколько предприятий в Германии, которые не удалось продать на фоне переориентации производства,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:15+0300
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БЕРЛИН, 28 сен - ПРАЙМ. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech закроет несколько предприятий в Германии, которые не удалось продать на фоне переориентации производства, развернутого в период пандемии коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. "Немецкий производитель вакцины от COVID-19 BioNTech сообщил в понедельник, что закроет предприятия в Германии, поскольку компании не удалось найти на них покупателей на фоне переориентации производства после пандемии", - говорится в сообщении. Представитель компании заявил, что, несмотря на все усилия компании и масштабный поиск покупателей, сделка по продаже площадок так и не состоялась. В BioNTech также отметили, что руководство согласовало с производственным советом условия компенсаций для сотрудников, которых затронут сокращения, связанные с ликвидацией предприятий. BioNTech в мае сообщала, что намерена найти покупателей для своих предприятий в немецких городах Идар-Оберштайн, Марбург и Тюбинген, а также для площадки в Сингапуре. В противном случае компания планировала свернуть их работу. Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 в конце 2020 года стала первой с момента начала вспышки заболевания допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях. Было поставлено более 3,1 миллиарда доз этой вакцины.
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бизнес, промышленность, германия, сингапур, biontech, pfizer, воз
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, СИНГАПУР, BioNTech, Pfizer, ВОЗ
BioNTech закроет несколько предприятий в Германии
Reuters: биотехнологическая компания BioNTech закроет несколько предприятий в Германии
БЕРЛИН, 28 сен - ПРАЙМ. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech закроет несколько предприятий в Германии, которые не удалось продать на фоне переориентации производства, развернутого в период пандемии коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
"Немецкий производитель вакцины от COVID-19 BioNTech сообщил в понедельник, что закроет предприятия в Германии, поскольку компании не удалось найти на них покупателей на фоне переориентации производства после пандемии", - говорится в сообщении.
Представитель компании заявил, что, несмотря на все усилия компании и масштабный поиск покупателей, сделка по продаже площадок так и не состоялась. В BioNTech также отметили, что руководство согласовало с производственным советом условия компенсаций для сотрудников, которых затронут сокращения, связанные с ликвидацией предприятий.
BioNTech в мае сообщала, что намерена найти покупателей для своих предприятий в немецких городах Идар-Оберштайн, Марбург и Тюбинген, а также для площадки в Сингапуре. В противном случае компания планировала свернуть их работу.
Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 в конце 2020 года стала первой с момента начала вспышки заболевания допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях. Было поставлено более 3,1 миллиарда доз этой вакцины.