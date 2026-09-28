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Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге

Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге - 28.09.2026, ПРАЙМ

Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге

Немецкий поставщик автокомплектующих Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге в дополнение к масштабной программе ликвидации 22 тысяч... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T22:13+0300

2026-09-28T22:13+0300

2026-09-28T22:13+0300

бизнес

промышленность

китай

европа

bosch

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БЕРЛИН, 28 сен - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автокомплектующих Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге в дополнение к масштабной программе ликвидации 22 тысяч рабочих мест, передает агентство DPA. "Bosch намерен в течение ближайших трех лет сократить около половины персонала своего предприятия в Нюрнберге, где сейчас работают 1,8 тысячи человек: компания объявила, что до 2029 года планирует ликвидировать 900 рабочих мест. Эта мера дополнит ранее объявленный план по сокращению 22 тысяч сотрудников", - говорится в сообщении. В Bosch данное решение объяснили ситуацией в автомобильной промышленности и усиливающейся конкуренцией. По данным агентства, особенно сильное давление на компанию оказывают конкуренты из Китая. Bosch отметила, что мировой автомобильный рынок сейчас находится в стагнации, а спрос на автомобильную продукцию в Европе и вовсе сокращается. Также подчеркивается, что по итогам первой половины 2026 года в Bosch работало примерно на 6,5 тысячи человек меньше, чем в конце 2025 года, при этом выручка компании выросла на 3,6% по сравнению с первым полугодием 2025 года. DPA уточнило, что на предприятии Bosch в Нюрнберге производятся компоненты для двигателей внутреннего сгорания и топливных элементов. Как отмечает агентство, ДВС теряют значение на фоне наблюдающегося в мире перехода на электромобили. Агентство в марте сообщало, что сокращения около 22 тысяч рабочих мест пройдут в период с 2029 по 2032 годы и затронут как штаб-квартиру, так и предприятия концерна. Затраты, связанные с сокращением рабочих мест в этот период, обойдутся Bosch в 2,7 миллиарда евро.

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бизнес, промышленность, китай, европа, bosch