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В США испугались темпов производства БПЛА с реактивным двигателем в России
В США испугались темпов производства БПЛА с реактивным двигателем в России - 28.09.2026, ПРАЙМ
В США испугались темпов производства БПЛА с реактивным двигателем в России
Американский журнал Newsweek назвал пугающими темпы производства дронов с реактивным двигателем в России. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:43+0300
2026-09-28T18:43+0300
2026-09-28T18:43+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Американский журнал Newsweek назвал пугающими темпы производства дронов с реактивным двигателем в России. Как отмечает издание, перехватчики Patriot слишком дорогостоящие, чтобы их тратить на БПЛА, которые в больших количествах используют российские силы. "Скорость, с которой Россия наращивает угрозу для Украины, связанную с использованием реактивных двигателей, пугает", - говорится в публикации. При этом, как уточняет журнал, РФ повышает не только количество произведенных дронов, но и их качество. Ранее журнал American Conservative писал о том, что украинские дроны-перехватчики не могут догнать передовые российские реактивные беспилотники. Журнал Economist, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что эта проблема для Украины, вероятно, будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия нашла способ производить реактивные двигатели в больших масштабах.
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Технологии, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
В США испугались темпов производства БПЛА с реактивным двигателем в России
Newsweek: скорость производства дронов с реактивным двигателем в России пугает
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Американский журнал Newsweek назвал пугающими темпы производства дронов с реактивным двигателем в России.
Как отмечает издание, перехватчики Patriot слишком дорогостоящие, чтобы их тратить на БПЛА, которые в больших количествах используют российские силы.
"Скорость, с которой Россия наращивает угрозу для Украины, связанную с использованием реактивных двигателей, пугает", - говорится в публикации.
При этом, как уточняет журнал, РФ повышает не только количество произведенных дронов, но и их качество.
Ранее журнал American Conservative писал о том, что украинские дроны-перехватчики не могут догнать передовые российские реактивные беспилотники. Журнал Economist, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что эта проблема для Украины, вероятно, будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия нашла способ производить реактивные двигатели в больших масштабах.