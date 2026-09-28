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Около 60% чехов ждут подорожания энергии, показал опрос

Около 60% чехов ждут подорожания энергии, показал опрос - 28.09.2026, ПРАЙМ

Около 60% чехов ждут подорожания энергии, показал опрос

Около 60% чехов ожидают роста цен на энергоносители, что является самым высоким показателем за последние годы, причину возможного роста цен люди видят в войне... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:45+0300

2026-09-28T17:45+0300

2026-09-28T18:03+0300

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ПРАГА, 28 сен – ПРАЙМ. Около 60% чехов ожидают роста цен на энергоносители, что является самым высоким показателем за последние годы, причину возможного роста цен люди видят в войне на Ближнем Востоке и политике США, передает агентство ЧТК со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Еpet energie. "Растет обеспокоенность чешских домохозяйств дальнейшим ростом цен на энергоносители. Около 60% чехов ожидают их повышения уже в ближайшее время, что является самым высоким показателем за последние годы. И лишь 7% жителей республики верят в снижение цен. В качестве основных причин повышения цен чаще всего люди называют войну на Ближнем Востоке и политику США", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2026 году половина опрошенных назвали в качестве основного фактора роста цен войну США с Ираном или в целом политику США. Примерно четверть респондентов также видят риск в действиях правительства Чехии и во внутренней политике, и только 18% чехов упоминают конфликт на Украине. Осенью 2025 года конфликт на Украине наряду с выборами в парламент Чехии были главными источниками беспокойства граждан республики в контексте роста цен на энергию. "Энергетический рынок очень чувствителен к геополитическим событиям, и домохозяйства прекрасно осознают эту неопределенность. То, что год назад не вызывало особого беспокойства, через несколько месяцев может выйти на первый план", - прокомментировал ситуацию директор по продажам энергетической компании Еpet energie Роман Шмид. При этом ожидание роста цен на энергию пока никак не отражается на поведении потребителей - лишь примерно каждый седьмой планирует сменить поставщика, а более трех четвертей вообще не рассматривают такой вариант. Доля чехов, ожидающих дальнейшего повышения цен на энергоносители, резко возросла по сравнению с предыдущими годами. Прошлой осенью около 49% опрошенных выразили обеспокоенность по поводу повышения цен, а в 2024 году таковых было около 30%. Опрос был проведен энергетической компанией Еpet energie в период с 25 августа по 5 сентября, в нем приняли участие 1024 человека разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.

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мировая экономика, сша, ближний восток, чехия