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Юрлица нарастили активность в начале торгов после сдвига сессии Мосбиржи

Юрлица нарастили активность в начале торгов после сдвига сессии Мосбиржи - 28.09.2026, ПРАЙМ

Юрлица нарастили активность в начале торгов после сдвига сессии Мосбиржи

Число активных юридических лиц на рынке акций Московской биржи выросло на 80% в первый час основной сессии за первые две недели после ее переноса на 9.00 мск, а | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:08+0300

2026-09-28T16:08+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Число активных юридических лиц на рынке акций Московской биржи выросло на 80% в первый час основной сессии за первые две недели после ее переноса на 9.00 мск, а их оборот увеличился в 2,2 раза, до 1,2 миллиардов рублей, рассказала торговая площадка. Московская биржа фиксирует, что утренний час активнее используется всеми категориями клиентов, но в первую очередь юрлицами: банками, брокерами, управляющими ПИФ и НПФ, финансовыми компаниями. "На рынке акций число активных юрлиц выросло на 80%, до 207, их оборот увеличился в 2,2 раза, до 1,2 миллиарда рублей, а количество сделок — на 85,8% до 9,8 тысячи. Таким образом, в категории юрлиц одновременно расширились широта участия, оборот и интенсивность торгов", - говорится в сообщении. С 14 сентября на фондовом, срочном, валютном рынке и рынке драгметаллов основная сессия начинается с 9.00. Ранее интервал 9.00–10.00 относился к дополнительной утренней сессии на этих рынках, а на рынке драгметаллов торги в это время не проводились. Изменение синхронизировало начало торгов на всех рынках площадки. На рынке акций и инвестиционных паев, на рынке облигаций и на срочном рынке средний оборот HFT/ALGO в период 9.00–10.00 вырос на 29,8%, с 365,94 миллиарда до 474,82 миллиарда рублей. Средний оборот юридических лиц увеличился на 20%, с 17,26 миллиарда до 20,72 миллиарда рублей, а среднее количество сделок юрлиц выросло на 52,9%, с 25,3 тысячи до 38,6 тысячи. На рынке корпоративных и субфедеральных облигаций число клиентов юрлиц увеличилось на 17,9%, оборот - на 105,5%, количество сделок - на 50,5%. Сделки с ОФЗ заключали на 17,4% больше юрлиц, количество их сделок выросло в 2,7 раза. На срочном рынке число клиентов юрлиц выросло на 17,9%, оборот по их операциям - на 19,9%, количество сделок - на 30%. На рынке драгоценных металлов объем торгов в утреннюю сессию за две недели составил 74,9 миллиарда рублей, или 30,4% от общего объема. "Первые данные показывают рост активности в дополнительный час основной торговой сессии по всем клиентским сегментам, в том числе увеличение числа и объема сделок юридических лиц и профессиональных участников", - отметил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин. "В перспективе расширение присутствия профессиональных участников в первый час основной сессии повысит ликвидность, качество ценообразования и исполнения сделок для всех участников рынка", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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