https://1prime.ru/20260928/dmitriev-873727667.html

Путин продлил полномочия Дмитриева в качестве главы РФПИ

Путин продлил полномочия Дмитриева в качестве главы РФПИ - 28.09.2026, ПРАЙМ

Путин продлил полномочия Дмитриева в качестве главы РФПИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий главы РФПИ Кирилла Дмитриева еще на пять лет, соответствующий документ размещен на сайте... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:31+0300

2026-09-28T16:31+0300

2026-09-28T16:31+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий главы РФПИ Кирилла Дмитриева еще на пять лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций" сроком на пять лет", - говорится в документе. Указ вступает в силу с 17 января 2027 года.

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россия, владимир путин, кирилл дмитриев, рфпи