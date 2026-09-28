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В Дубае открылась первая станция пассажирской железной дороги Etihad Rail
В Дубае открылась первая станция пассажирской железной дороги Etihad Rail - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Дубае открылась первая станция пассажирской железной дороги Etihad Rail
Церемония открытия первой станции пассажирской железной дороги Etihad Rail состоялась в Дубае, сообщает пресс-служба правительства эмирата Дубай. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:40+0300
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ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Церемония открытия первой станции пассажирской железной дороги Etihad Rail состоялась в Дубае, сообщает пресс-служба правительства эмирата Дубай.
В первом составе, отправившемся по маршруту из Абу-Даби в Дубай, присутствовал президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
"Церемония ознаменовала официальный запуск национальной сети пассажирских железнодорожных перевозок ОАЭ и начало нового этапа расширения маршрутной сети, связывающей города и регионы страны", - говорится в сообщении.
Станция в районе Jumeirah Golf Estates будет открыта для пассажиров с 30 сентября. Также в этот день откроется пассажирская станция в городе Аз-Зейд в эмирате Шарджа.
Первая в ОАЭ пассажирская железная дорога Etihad Rail заработала 30 июня. На начальном этапе движение по ней открылось между Абу-Даби и Фуджейрой. На 30 ноября запланировано открытие еще двух пассажирских станций Мадинат Заид и Лива в эмирате Абу-Даби.
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бизнес, мировая экономика, дубай, абу-даби, оаэ
Бизнес, Мировая экономика, Дубай, Абу-Даби, ОАЭ
В Дубае открылась первая станция пассажирской железной дороги Etihad Rail
В Дубае открылась первая станция пассажирской железной дороги Etihad Rail
ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Церемония открытия первой станции пассажирской железной дороги Etihad Rail состоялась в Дубае, сообщает пресс-служба правительства эмирата Дубай.
В первом составе, отправившемся по маршруту из Абу-Даби в Дубай, присутствовал президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
"Церемония ознаменовала официальный запуск национальной сети пассажирских железнодорожных перевозок ОАЭ и начало нового этапа расширения маршрутной сети, связывающей города и регионы страны", - говорится в сообщении.
Станция в районе Jumeirah Golf Estates будет открыта для пассажиров с 30 сентября. Также в этот день откроется пассажирская станция в городе Аз-Зейд в эмирате Шарджа.
Первая в ОАЭ пассажирская железная дорога Etihad Rail заработала 30 июня. На начальном этапе движение по ней открылось между Абу-Даби и Фуджейрой. На 30 ноября запланировано открытие еще двух пассажирских станций Мадинат Заид и Лива в эмирате Абу-Даби.