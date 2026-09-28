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Движение поездов на станции "Тушинская" восстановлено по обоим путям

Движение поездов на станции "Тушинская" восстановлено по обоим путям - 28.09.2026, ПРАЙМ

Движение поездов на станции "Тушинская" восстановлено по обоим путям

МОСКВА. 28 сен - РИА Новости. Движение поездов на станции "Тушинская" МЦД-2 (D2), нарушенное в понедельник утром, восстановлено по обоим путям, сообщила... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T08:58+0300

2026-09-28T08:58+0300

2026-09-28T08:58+0300

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МОСКВА. 28 сен - РИА Новости. Движение поездов на станции "Тушинская" МЦД-2 (D2), нарушенное в понедельник утром, восстановлено по обоим путям, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Ранее дорога сообщила, что несколько человек травмированы на станции "Тушинская" МЦД-2 (D2). Они, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Движение поездов в границах станции было организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Ряд электричек сбились с графика. "Движение поездов на станции "Тушинская" МЦД-2 восстановлено по обоим путям. В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направления МЖД", - говорится в сообщении. Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом. Московская железная дорога сообщает, что делает все необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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