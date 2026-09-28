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Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир"

Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир" - 28.09.2026, ПРАЙМ

Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир"

Никарагуа и Россия обсуждают решение вопросов, связанных с расширением работы российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости министр... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:13+0300

2026-09-28T10:13+0300

2026-09-28T10:13+0300

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ООН, 28 сен - ПРАЙМ. Никарагуа и Россия обсуждают решение вопросов, связанных с расширением работы российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске. "У нас идут переговоры о том, как решить эти вопросы", - сказал Джентске, комментируя возможное расширение работы российской платежной системы в Никарагуа. Первый банкомат для карт "Мир" появился в Манагуа в октябре 2024 года в здании никарагуанской компании Credicoop. На первоначальном этапе карты российской системы позволяли через него только снимать наличные, тогда как возможность расплачиваться ими в торговых точках страны отсутствовала. В декабре 2024 года спецпредставитель президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо сообщал о планах создать сеть банкоматов, принимающих карты "Мир" в Манагуа и других крупных городах страны, а также допускал возможность выпуска таких карт в Никарагуа. Российский Промсвязьбанк тогда также сообщал о планах расширения российской платежной инфраструктуры в Никарагуа. Установленный им банкомат в Манагуа позволял проводить операции с наличными в национальной валюте и долларах. В официальном отчете Центрального банка Никарагуа за 2026 год "Мир" не упоминается среди национальных платежных систем страны. В документе перечислены никарагуанская система межбанковских электронных платежей SINPE, региональная система SIPA и автоматизированная расчетная палата ACH de Nicaragua. Развитие финансового взаимодействия является одним из направлений российско-никарагуанского сотрудничества. На прошедшей неделе Джентске встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Никарагуанская сторона заявила о намерении продолжать укреплять двусторонние связи.

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россия, мировая экономика, никарагуа, нью-йорк, сергей лавров, промсвязьбанк, центральные банки, оон