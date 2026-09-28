Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир" - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/dzhentske-873708773.html
Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир"
Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир" - 28.09.2026, ПРАЙМ
Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир"
Никарагуа и Россия обсуждают решение вопросов, связанных с расширением работы российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости министр... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:13+0300
2026-09-28T10:13+0300
россия
мировая экономика
никарагуа
нью-йорк
сергей лавров
промсвязьбанк
центральные банки
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873708773.jpg?1790579620
ООН, 28 сен - ПРАЙМ. Никарагуа и Россия обсуждают решение вопросов, связанных с расширением работы российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске. "У нас идут переговоры о том, как решить эти вопросы", - сказал Джентске, комментируя возможное расширение работы российской платежной системы в Никарагуа. Первый банкомат для карт "Мир" появился в Манагуа в октябре 2024 года в здании никарагуанской компании Credicoop. На первоначальном этапе карты российской системы позволяли через него только снимать наличные, тогда как возможность расплачиваться ими в торговых точках страны отсутствовала. В декабре 2024 года спецпредставитель президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо сообщал о планах создать сеть банкоматов, принимающих карты "Мир" в Манагуа и других крупных городах страны, а также допускал возможность выпуска таких карт в Никарагуа. Российский Промсвязьбанк тогда также сообщал о планах расширения российской платежной инфраструктуры в Никарагуа. Установленный им банкомат в Манагуа позволял проводить операции с наличными в национальной валюте и долларах. В официальном отчете Центрального банка Никарагуа за 2026 год "Мир" не упоминается среди национальных платежных систем страны. В документе перечислены никарагуанская система межбанковских электронных платежей SINPE, региональная система SIPA и автоматизированная расчетная палата ACH de Nicaragua. Развитие финансового взаимодействия является одним из направлений российско-никарагуанского сотрудничества. На прошедшей неделе Джентске встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Никарагуанская сторона заявила о намерении продолжать укреплять двусторонние связи.
никарагуа
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, никарагуа, нью-йорк, сергей лавров, промсвязьбанк, центральные банки, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, Никарагуа, Нью-Йорк, Сергей Лавров, Промсвязьбанк, центральные банки, ООН
10:13 28.09.2026
 
Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир"

Джентске: Никарагуа и Россия обсуждают расширение работы платежной системы "Мир"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ООН, 28 сен - ПРАЙМ. Никарагуа и Россия обсуждают решение вопросов, связанных с расширением работы российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске.
"У нас идут переговоры о том, как решить эти вопросы", - сказал Джентске, комментируя возможное расширение работы российской платежной системы в Никарагуа.
Первый банкомат для карт "Мир" появился в Манагуа в октябре 2024 года в здании никарагуанской компании Credicoop. На первоначальном этапе карты российской системы позволяли через него только снимать наличные, тогда как возможность расплачиваться ими в торговых точках страны отсутствовала.
В декабре 2024 года спецпредставитель президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо сообщал о планах создать сеть банкоматов, принимающих карты "Мир" в Манагуа и других крупных городах страны, а также допускал возможность выпуска таких карт в Никарагуа.
Российский Промсвязьбанк тогда также сообщал о планах расширения российской платежной инфраструктуры в Никарагуа. Установленный им банкомат в Манагуа позволял проводить операции с наличными в национальной валюте и долларах.
В официальном отчете Центрального банка Никарагуа за 2026 год "Мир" не упоминается среди национальных платежных систем страны. В документе перечислены никарагуанская система межбанковских электронных платежей SINPE, региональная система SIPA и автоматизированная расчетная палата ACH de Nicaragua.
Развитие финансового взаимодействия является одним из направлений российско-никарагуанского сотрудничества. На прошедшей неделе Джентске встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Никарагуанская сторона заявила о намерении продолжать укреплять двусторонние связи.
 
РОССИЯМировая экономикаНикарагуаНью-ЙоркСергей ЛавровПромсвязьбанкцентральные банкиООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала