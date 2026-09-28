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Экономика Нидерландов потеряла 9,2 миллиарда евро из-за жары - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Экономика Нидерландов потеряла 9,2 миллиарда евро из-за жары
Экономика Нидерландов потеряла 9,2 миллиарда евро из-за жары - 28.09.2026, ПРАЙМ
Экономика Нидерландов потеряла 9,2 миллиарда евро из-за жары
Экономика Нидерландов недополучила около 9,2 миллиарда евро из-за последствий сильной жары летом 2026 года, говорится в исследовании страховой компании Allianz... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:13+0300
2026-09-28T20:13+0300
мировая экономика
нидерланды
италия
франция
allianz
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Экономика Нидерландов недополучила около 9,2 миллиарда евро из-за последствий сильной жары летом 2026 года, говорится в исследовании страховой компании Allianz Trade. Согласно анализу компании, Нидерланды вошли в пятерку европейских стран, которые понесли наибольшие экономические потери из-за последствий летних волн жары: страна потеряла 9,2 миллиарда евро. По оценке Allianz Trade, совокупные потери экономического выпуска в 30 европейских странах из-за жары достигли 113 миллиардов евро. На пять наиболее пострадавших экономик - Италию, Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды - пришлось около 81% этой суммы. Причиной стало прежде всего снижение производительности труда. "Удивительно, что мы понесли столь значительный ущерб, учитывая наше относительно северное расположение", - заявил телерадиокомпании NOS Йохан Геромс из компании Allianz. По его словам, причина кроется в том, что экономика Нидерландов недостаточно подготовлена ​​к изменению климата. Европа этим летом столкнулась с самым жарким периодом за последние несколько лет. Наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
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мировая экономика, нидерланды, италия, франция, allianz
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Allianz
20:13 28.09.2026
 
Экономика Нидерландов потеряла 9,2 миллиарда евро из-за жары

Allianz Trade: экономика Нидерландов недополучила 9,2 миллиарда евро из-за жары

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Экономика Нидерландов недополучила около 9,2 миллиарда евро из-за последствий сильной жары летом 2026 года, говорится в исследовании страховой компании Allianz Trade.
Согласно анализу компании, Нидерланды вошли в пятерку европейских стран, которые понесли наибольшие экономические потери из-за последствий летних волн жары: страна потеряла 9,2 миллиарда евро.
По оценке Allianz Trade, совокупные потери экономического выпуска в 30 европейских странах из-за жары достигли 113 миллиардов евро. На пять наиболее пострадавших экономик - Италию, Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды - пришлось около 81% этой суммы.
Причиной стало прежде всего снижение производительности труда.
"Удивительно, что мы понесли столь значительный ущерб, учитывая наше относительно северное расположение", - заявил телерадиокомпании NOS Йохан Геромс из компании Allianz.
По его словам, причина кроется в том, что экономика Нидерландов недостаточно подготовлена ​​к изменению климата.
Европа этим летом столкнулась с самым жарким периодом за последние несколько лет. Наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
 
Мировая экономикаНИДЕРЛАНДЫИТАЛИЯФРАНЦИЯAllianz
 
 
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