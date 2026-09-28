https://1prime.ru/20260928/ekspert-873727220.html
Эксперт оценила последствия запрета на экспорт дизтоплива из США
Эксперт оценила последствия запрета на экспорт дизтоплива из США - 28.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила последствия запрета на экспорт дизтоплива из США
Запрет экспорта дизельного топлива из США стал бы новым сильным ударом для мирового топливного рынка, в частности, ограничения окажут значительное влияние на... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:17+0300
2026-09-28T16:17+0300
2026-09-28T16:18+0300
мировая экономика
сша
латинская америка
европа
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873727220.jpg?1790601503
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Запрет экспорта дизельного топлива из США стал бы новым сильным ударом для мирового топливного рынка, в частности, ограничения окажут значительное влияние на Латинскую Америку и Европу, заявила РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова. Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс. "Запрет экспорта "дизеля" из США может стать новым сильным ударом по уже дефицитному мировому рынку", - считает Попова. Как поясняет Попова, в текущем году предложение дизтоплива в мире заметно сократилось со стороны двух ключевых экспортных центров - России и Ближнего Востока. Так, к третьему кварталу их совокупные поставки снизились примерно вдвое относительно начала года, а вот экспорт США из вырос в полтора раза и достиг рекордных уровней. "Сильнее всего потенциальный запрет затронет крупные зависимые от импорта рынки - прежде всего Латинскую Америку и Европу", - подчеркнула она. В Латинской Америке поставки из США обеспечивают примерно треть потребления дизельного топлива, а в Европе в августе текущего года их доля выросла до половины морского импорта примерно с четверти годом ранее. По мнению эксперта, в случае введения запрета на экспорт цены на дизельное топливо вырастут вместе с прибылью от нефтепереработки. Это приведет к наращиванию поставок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии и Китая, которые ориентированы на экспорт. При этом ставки на аренду танкеров также увеличатся из-за более дальних маршрутов. "Быстро заместить американские объемы будет сложно: предложение других крупных экспортеров уже сократилось, мировые запасы низкие, а свободные перерабатывающие мощности ограничены", - заключила эксперт.
сша
латинская америка
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, латинская америка, европа, дональд трамп, politico
Мировая экономика, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Politico
Эксперт оценила последствия запрета на экспорт дизтоплива из США
Попова: запрет на экспорт дизельного топлива из США повлияет на Латинскую Америку и Европу
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Запрет экспорта дизельного топлива из США стал бы новым сильным ударом для мирового топливного рынка, в частности, ограничения окажут значительное влияние на Латинскую Америку и Европу, заявила РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова.
Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
"Запрет экспорта "дизеля" из США может стать новым сильным ударом по уже дефицитному мировому рынку", - считает Попова.
Как поясняет Попова, в текущем году предложение дизтоплива в мире заметно сократилось со стороны двух ключевых экспортных центров - России и Ближнего Востока. Так, к третьему кварталу их совокупные поставки снизились примерно вдвое относительно начала года, а вот экспорт США из вырос в полтора раза и достиг рекордных уровней.
"Сильнее всего потенциальный запрет затронет крупные зависимые от импорта рынки - прежде всего Латинскую Америку и Европу", - подчеркнула она.
В Латинской Америке поставки из США обеспечивают примерно треть потребления дизельного топлива, а в Европе в августе текущего года их доля выросла до половины морского импорта примерно с четверти годом ранее.
По мнению эксперта, в случае введения запрета на экспорт цены на дизельное топливо вырастут вместе с прибылью от нефтепереработки. Это приведет к наращиванию поставок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии и Китая, которые ориентированы на экспорт. При этом ставки на аренду танкеров также увеличатся из-за более дальних маршрутов.
"Быстро заместить американские объемы будет сложно: предложение других крупных экспортеров уже сократилось, мировые запасы низкие, а свободные перерабатывающие мощности ограничены", - заключила эксперт.