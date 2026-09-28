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Эксперт оценила последствия запрета на экспорт дизтоплива из США

Эксперт оценила последствия запрета на экспорт дизтоплива из США - 28.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценила последствия запрета на экспорт дизтоплива из США

Запрет экспорта дизельного топлива из США стал бы новым сильным ударом для мирового топливного рынка, в частности, ограничения окажут значительное влияние на... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:17+0300

2026-09-28T16:17+0300

2026-09-28T16:18+0300

мировая экономика

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латинская америка

европа

дональд трамп

politico

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Запрет экспорта дизельного топлива из США стал бы новым сильным ударом для мирового топливного рынка, в частности, ограничения окажут значительное влияние на Латинскую Америку и Европу, заявила РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова. Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс. "Запрет экспорта "дизеля" из США может стать новым сильным ударом по уже дефицитному мировому рынку", - считает Попова. Как поясняет Попова, в текущем году предложение дизтоплива в мире заметно сократилось со стороны двух ключевых экспортных центров - России и Ближнего Востока. Так, к третьему кварталу их совокупные поставки снизились примерно вдвое относительно начала года, а вот экспорт США из вырос в полтора раза и достиг рекордных уровней. "Сильнее всего потенциальный запрет затронет крупные зависимые от импорта рынки - прежде всего Латинскую Америку и Европу", - подчеркнула она. В Латинской Америке поставки из США обеспечивают примерно треть потребления дизельного топлива, а в Европе в августе текущего года их доля выросла до половины морского импорта примерно с четверти годом ранее. По мнению эксперта, в случае введения запрета на экспорт цены на дизельное топливо вырастут вместе с прибылью от нефтепереработки. Это приведет к наращиванию поставок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии и Китая, которые ориентированы на экспорт. При этом ставки на аренду танкеров также увеличатся из-за более дальних маршрутов. "Быстро заместить американские объемы будет сложно: предложение других крупных экспортеров уже сократилось, мировые запасы низкие, а свободные перерабатывающие мощности ограничены", - заключила эксперт.

сша

латинская америка

европа

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, латинская америка, европа, дональд трамп, politico