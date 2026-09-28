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Калифорнии грозит ущерб на миллиарды долларов из-за Эль-Ниньо, пишут СМИ

Калифорнии грозит ущерб на миллиарды долларов из-за Эль-Ниньо, пишут СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ

Калифорнии грозит ущерб на миллиарды долларов из-за Эль-Ниньо, пишут СМИ

Повышение температуры Тихого океана, известное как Эль-Ниньо, может принести Калифорнии убытки на миллиарды долларов, утверждает агентство Блумберг со ссылкой... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:12+0300

2026-09-28T17:12+0300

2026-09-28T17:12+0300

мировая экономика

калифорния

эль-ниньо

сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен - ПРАЙМ. Повышение температуры Тихого океана, известное как Эль-Ниньо, может принести Калифорнии убытки на миллиарды долларов, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков. Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы мощных штормов. "По оценке специалистов по моделированию природных катастроф из Climate X, компании, занимающейся анализом климатических рисков и поддерживаемой Google Ventures, этой зимой Эль-Ниньо может привести к убыткам от наводнений и оползней по всему штату на сумму от двух до трех миллиардов долларов", - пишет Блумберг. Согласно оценкам некоммерческой организации Climate Central, в среднем ущерб от наводнений в Калифорнии составляет около 500 миллионов долларов в год, уточняет агентство. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. Одним из регионов, страдающих от Эль-Ниньо, является Бразилия - на севере и в Амазонии наблюдаются сильная засуха и аномальная жара, а на юге идут ливни и наводнения.

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мировая экономика, калифорния, эль-ниньо, сша