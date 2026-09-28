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Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области - 28.09.2026, ПРАЙМ
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области
Расширен бэкграунд | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T23:17+0300
2026-09-28T23:17+0300
ярославская область
мчс
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Расширен бэкграунд ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области, нарушенное пожаром на заводе пиротехники, сообщила компания "Ярэнерго". "Специалисты "Ярэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей села Кубринск, нарушенное в результате пожара. Бригада Переславского района электрических сетей в настоящее время выполняет осмотр оборудования для определения повреждений, возникших из-за пожара на заводе пиротехники", - говорится в сообщении. Пожар произошел в понедельник на заводе по производству петард в Кубринске Ярославской области. По данным МЧС России, погибли 14 человек, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело. Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, причины происшествия установят специалисты. Он отметил, что поисково-спасательные работы на месте пожара продолжаются.
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40
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ярославская область, мчс
Ярославская область, МЧС
23:17 28.09.2026
 
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области

Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области

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Расширен бэкграунд
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области, нарушенное пожаром на заводе пиротехники, сообщила компания "Ярэнерго".
"Специалисты "Ярэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей села Кубринск, нарушенное в результате пожара. Бригада Переславского района электрических сетей в настоящее время выполняет осмотр оборудования для определения повреждений, возникших из-за пожара на заводе пиротехники", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в понедельник на заводе по производству петард в Кубринске Ярославской области. По данным МЧС России, погибли 14 человек, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело. Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, причины происшествия установят специалисты. Он отметил, что поисково-спасательные работы на месте пожара продолжаются.
 
Ярославская областьМЧС
 
 
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