https://1prime.ru/20260928/energetika-873741002.html
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области - 28.09.2026, ПРАЙМ
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области
Расширен бэкграунд | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T23:17+0300
2026-09-28T23:17+0300
2026-09-28T23:17+0300
ярославская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873741002.jpg?1790626650
Расширен бэкграунд
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области, нарушенное пожаром на заводе пиротехники, сообщила компания "Ярэнерго".
"Специалисты "Ярэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей села Кубринск, нарушенное в результате пожара. Бригада Переславского района электрических сетей в настоящее время выполняет осмотр оборудования для определения повреждений, возникших из-за пожара на заводе пиротехники", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в понедельник на заводе по производству петард в Кубринске Ярославской области. По данным МЧС России, погибли 14 человек, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело. Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, причины происшествия установят специалисты. Он отметил, что поисково-спасательные работы на месте пожара продолжаются.
ярославская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, мчс
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области
Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электричество в Кубринске Ярославской области, нарушенное пожаром на заводе пиротехники, сообщила компания "Ярэнерго".
"Специалисты "Ярэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей села Кубринск, нарушенное в результате пожара. Бригада Переславского района электрических сетей в настоящее время выполняет осмотр оборудования для определения повреждений, возникших из-за пожара на заводе пиротехники", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в понедельник на заводе по производству петард в Кубринске Ярославской области. По данным МЧС России, погибли 14 человек, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело. Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, причины происшествия установят специалисты. Он отметил, что поисково-спасательные работы на месте пожара продолжаются.