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Россия лидирует в атомной энергетике для ЦОД, заявил Красников - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Россия лидирует в атомной энергетике для ЦОД, заявил Красников
Россия лидирует в атомной энергетике для ЦОД, заявил Красников - 28.09.2026, ПРАЙМ
Россия лидирует в атомной энергетике для ЦОД, заявил Красников
Технологии энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) и проектов по искусственному интеллекту стали одним из конкурентных преимуществ России в атомной... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:28+0300
2026-09-28T10:45+0300
россия
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Технологии энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) и проектов по искусственному интеллекту стали одним из конкурентных преимуществ России в атомной энергетике будущего, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников. В понедельник в России отмечается День работника атомной промышленности. В интервью РИА Новости Красников отметил, что для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) и проектов по искусственному интеллекту "перспективу имеет ядерная энергетика", она относительно дешевая и надежная, и будет очень "комплементарно" подходить для электроснабжения больших дата-центров, работающих круглосуточно. "Наше конкурентное преимущество", - подчеркнул Красников. "Росатом" перешел к практическому освоению технологий АЭС малой мощности, которые применимы в том числе для энергоснабжения дата-центров.
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россия, росатом
РОССИЯ, Росатом
10:28 28.09.2026 (обновлено: 10:45 28.09.2026)
 
Россия лидирует в атомной энергетике для ЦОД, заявил Красников

Глава РАН Красников: технологии ЦОД и ИИ стали конкурентным преимуществом России

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Технологии энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) и проектов по искусственному интеллекту стали одним из конкурентных преимуществ России в атомной энергетике будущего, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.
В понедельник в России отмечается День работника атомной промышленности.
В интервью РИА Новости Красников отметил, что для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) и проектов по искусственному интеллекту "перспективу имеет ядерная энергетика", она относительно дешевая и надежная, и будет очень "комплементарно" подходить для электроснабжения больших дата-центров, работающих круглосуточно.
"Наше конкурентное преимущество", - подчеркнул Красников.
"Росатом" перешел к практическому освоению технологий АЭС малой мощности, которые применимы в том числе для энергоснабжения дата-центров.
 
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