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Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ

Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ

Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ

Европа прошла точку, когда еще могла сойти с военной траектории, и теперь ее ждет сокрушительное поражение от России и экономически темный век, пишет ИноСМИ со... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:36+0300

2026-09-28T17:36+0300

2026-09-28T17:57+0300

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европа

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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европа прошла точку, когда еще могла сойти с военной траектории, и теперь ее ждет сокрушительное поражение от России и экономически темный век, пишет ИноСМИ со ссылкой на словацкое издание Slovo. Запад вложил в конфликт столько денег и политического капитала, что не может отступить."Запад поставил в мировом казино все на черное, а выпал красный", — отмечает издание.По мнению автора, Россия не спешит с эскалацией: в войне на истощение она постепенно перемалывает украинских солдат и уничтожает инфраструктуру. США, втянувшие Европу в конфликт, к ядерной войне не готовятся, а американский ядерный зонтик над Европой не раскроется. Если НАТО включится в войну напрямую, она продлится совсем недолго — всего несколько дней.Какой бы вариант поражения Европа ни выбрала, капитуляция будет выглядеть так: прежде чем повернуться лицом к России, Запад повернется спиной к Украине. Проигранная война усугубит экономический упадок Европы: зависимость от импорта обострится, а терпение кредиторов не бесконечно. Издание цитирует аналитика Мэтсона Хейнигера. "Соединенные Штаты и остальной Запад не обладают интеллектуальными, институциональными и промышленными возможностями, чтобы реагировать на поток потрясений. Именно поэтому нас ожидает экономически темный век, который продлится как минимум одно поколение" — подчеркнул аналитик.

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мировая экономика, европа, нато, запад, сша