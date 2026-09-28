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Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ
Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ
Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ
Европа прошла точку, когда еще могла сойти с военной траектории, и теперь ее ждет сокрушительное поражение от России и экономически темный век, пишет ИноСМИ со... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:36+0300
2026-09-28T17:57+0300
мировая экономика
европа
нато
запад
сша
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европа прошла точку, когда еще могла сойти с военной траектории, и теперь ее ждет сокрушительное поражение от России и экономически темный век, пишет ИноСМИ со ссылкой на словацкое издание Slovo. Запад вложил в конфликт столько денег и политического капитала, что не может отступить."Запад поставил в мировом казино все на черное, а выпал красный", — отмечает издание.По мнению автора, Россия не спешит с эскалацией: в войне на истощение она постепенно перемалывает украинских солдат и уничтожает инфраструктуру. США, втянувшие Европу в конфликт, к ядерной войне не готовятся, а американский ядерный зонтик над Европой не раскроется. Если НАТО включится в войну напрямую, она продлится совсем недолго — всего несколько дней.Какой бы вариант поражения Европа ни выбрала, капитуляция будет выглядеть так: прежде чем повернуться лицом к России, Запад повернется спиной к Украине. Проигранная война усугубит экономический упадок Европы: зависимость от импорта обострится, а терпение кредиторов не бесконечно. Издание цитирует аналитика Мэтсона Хейнигера. "Соединенные Штаты и остальной Запад не обладают интеллектуальными, институциональными и промышленными возможностями, чтобы реагировать на поток потрясений. Именно поэтому нас ожидает экономически темный век, который продлится как минимум одно поколение" — подчеркнул аналитик.
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мировая экономика, европа, нато, запад, сша
Мировая экономика, ЕВРОПА, НАТО, ЗАПАД, США
17:36 28.09.2026 (обновлено: 17:57 28.09.2026)
 
Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ

Slovo: точка выхода с военной траектории пройдена, отступление Европы невозможно

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европа прошла точку, когда еще могла сойти с военной траектории, и теперь ее ждет сокрушительное поражение от России и экономически темный век, пишет ИноСМИ со ссылкой на словацкое издание Slovo. Запад вложил в конфликт столько денег и политического капитала, что не может отступить.
"Запад поставил в мировом казино все на черное, а выпал красный", — отмечает издание.
По мнению автора, Россия не спешит с эскалацией: в войне на истощение она постепенно перемалывает украинских солдат и уничтожает инфраструктуру. США, втянувшие Европу в конфликт, к ядерной войне не готовятся, а американский ядерный зонтик над Европой не раскроется. Если НАТО включится в войну напрямую, она продлится совсем недолго — всего несколько дней.
Какой бы вариант поражения Европа ни выбрала, капитуляция будет выглядеть так: прежде чем повернуться лицом к России, Запад повернется спиной к Украине. Проигранная война усугубит экономический упадок Европы: зависимость от импорта обострится, а терпение кредиторов не бесконечно. Издание цитирует аналитика Мэтсона Хейнигера.
"Соединенные Штаты и остальной Запад не обладают интеллектуальными, институциональными и промышленными возможностями, чтобы реагировать на поток потрясений. Именно поэтому нас ожидает экономически темный век, который продлится как минимум одно поколение" — подчеркнул аналитик.
 
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