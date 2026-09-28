Исправляться поздно: Европу ждет поражение от России, пишут СМИ
Slovo: точка выхода с военной траектории пройдена, отступление Европы невозможно
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европа прошла точку, когда еще могла сойти с военной траектории, и теперь ее ждет сокрушительное поражение от России и экономически темный век, пишет ИноСМИ со ссылкой на словацкое издание Slovo. Запад вложил в конфликт столько денег и политического капитала, что не может отступить.
"Запад поставил в мировом казино все на черное, а выпал красный", — отмечает издание.
По мнению автора, Россия не спешит с эскалацией: в войне на истощение она постепенно перемалывает украинских солдат и уничтожает инфраструктуру. США, втянувшие Европу в конфликт, к ядерной войне не готовятся, а американский ядерный зонтик над Европой не раскроется. Если НАТО включится в войну напрямую, она продлится совсем недолго — всего несколько дней.
Какой бы вариант поражения Европа ни выбрала, капитуляция будет выглядеть так: прежде чем повернуться лицом к России, Запад повернется спиной к Украине. Проигранная война усугубит экономический упадок Европы: зависимость от импорта обострится, а терпение кредиторов не бесконечно. Издание цитирует аналитика Мэтсона Хейнигера.
"Соединенные Штаты и остальной Запад не обладают интеллектуальными, институциональными и промышленными возможностями, чтобы реагировать на поток потрясений. Именно поэтому нас ожидает экономически темный век, который продлится как минимум одно поколение" — подчеркнул аналитик.