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Себестоимость МС-21 снизят за счет трудоемкости и материалов - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Себестоимость МС-21 снизят за счет трудоемкости и материалов
Себестоимость МС-21 снизят за счет трудоемкости и материалов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Себестоимость МС-21 снизят за счет трудоемкости и материалов
Стоимость производства самолета МС-21 будет уменьшаться за счет снижения трудоемкости, материалоемкости и доли постоянных расходов в расчете на один самолет,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:17+0300
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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Стоимость производства самолета МС-21 будет уменьшаться за счет снижения трудоемкости, материалоемкости и доли постоянных расходов в расчете на один самолет, рассказал генеральный директор филиала ПАО "Яковлев" - Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех") Андрей Сойнов. "Есть программа снижения себестоимости самолетов, которая предполагает работу по всем направлениям. Это и снижение трудоемкости, снижение материалоемкости, коэффициента использования материала, ну и так далее, по всем направлениям. При этом очевидно, что одна из составляющих себестоимости — это постоянные расходы, которые в зависимости от выпуска будут сокращаться в расчете на один самолет", - сказал Сойнов журналистам. Таким образом, к моменту выхода на выпуск 36 самолетов МС-21 в год накладные расходы будут минимальными, отметил Сойнов. Кроме того, к этому моменту заводу предстоит приобрести дополнительные станки для механической обработки и оборудования для заготовительно-штамповочного производства в рамках инвестпрограммы. Реализовать это планируется в 2027-2029 годах. В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" 90 самолетов МС-21, поставки ожидаются в 2029-2032 годах. Кроме того, "Аэрофлот" получит в 2027-2028 годах 18 МС-21 по первому заключенному контракту. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, россия, москва, оак, ростех, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ОАК, Ростех, Аэрофлот
00:17 28.09.2026 (обновлено: 09:32 28.09.2026)
 
Себестоимость МС-21 снизят за счет трудоемкости и материалов

Сойнов: себестоимость МС-21 уменьшат за счет трудоемкости и постоянных расходов

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Стоимость производства самолета МС-21 будет уменьшаться за счет снижения трудоемкости, материалоемкости и доли постоянных расходов в расчете на один самолет, рассказал генеральный директор филиала ПАО "Яковлев" - Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех") Андрей Сойнов.
"Есть программа снижения себестоимости самолетов, которая предполагает работу по всем направлениям. Это и снижение трудоемкости, снижение материалоемкости, коэффициента использования материала, ну и так далее, по всем направлениям. При этом очевидно, что одна из составляющих себестоимости — это постоянные расходы, которые в зависимости от выпуска будут сокращаться в расчете на один самолет", - сказал Сойнов журналистам.
Таким образом, к моменту выхода на выпуск 36 самолетов МС-21 в год накладные расходы будут минимальными, отметил Сойнов. Кроме того, к этому моменту заводу предстоит приобрести дополнительные станки для механической обработки и оборудования для заготовительно-штамповочного производства в рамках инвестпрограммы. Реализовать это планируется в 2027-2029 годах.
В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" 90 самолетов МС-21, поставки ожидаются в 2029-2032 годах. Кроме того, "Аэрофлот" получит в 2027-2028 годах 18 МС-21 по первому заключенному контракту.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
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