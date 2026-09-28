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Биржевые цены на газ в Европе растут на 1%
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1% - 28.09.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1%
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 1%, до 857 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 1%, до 857 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 859,5 доллара (+1,3%). А по состоянию на 9.22 мск показатель составлял 857 долларов (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 848,4 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1%
ICE: биржевые цены на газ в Европе растут на 1%, до 857 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 1%, до 857 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 859,5 доллара (+1,3%). А по состоянию на 9.22 мск показатель составлял 857 долларов (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 848,4 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке
привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.