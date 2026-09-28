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Глава Росфинмониторинга призвал ликвидировать киберриски для молодежи

Глава Росфинмониторинга призвал ликвидировать киберриски для молодежи - 28.09.2026, ПРАЙМ

Глава Росфинмониторинга призвал ликвидировать киберриски для молодежи

Необходимо ликвидировать киберриски для молодежи на международном уровне, сообщил журналистам директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T08:06+0300

2026-09-28T08:06+0300

2026-09-28T08:06+0300

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технологии

красноярск

юрий чиханчин

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - ПРАЙМ. Необходимо ликвидировать киберриски для молодежи на международном уровне, сообщил журналистам директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Мы сегодня начинаем говорить о рисках не только национальных, мы говорим о международных. Мы должны ликвидировать риски международные. Это в первую очередь посягательство на молодежь: защитить наших молодых ребят, школьников, студентов от возможного воздействия мошенников", - сказал Чиханчин в рамках открытия финала VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. По его словам, олимпиада каждый год задает новую программу. Так, в последнее уделяется много внимания искусственному интеллекту. "Конечно, 6 лет назад такие вопросы... задавались очень мало. Мы вообще практически не говорили о дропперстве, мы не говорили о кибермошенничестве. Сегодня это стало обыденным", - пояснил Чиханчин. Он также отметил рост количества участников олимпиады за 6 лет. "Но мы не гонимся за приростом количества. Самое главное, у нас появляются наши амбассадоры в каждой стране, носители идеи обезопасить себя, семью, государство и международное сообщество от тех преступлений, с которыми они сталкиваются. Вот это основная задача", - добавил он. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.

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россия, технологии, красноярск, юрий чиханчин, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения