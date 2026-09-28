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Пользоваться ИИ надо с осторожностью, заявил Чиханчин

Пользоваться ИИ надо с осторожностью, заявил Чиханчин - 28.09.2026, ПРАЙМ

Пользоваться ИИ надо с осторожностью, заявил Чиханчин

Искусственный интеллект (ИИ) может послужить хорошим инструментом для человека, однако он нуждается в дальнейшей перепроверке, заявил директор Росфинмониторинга | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T08:51+0300

2026-09-28T08:51+0300

2026-09-28T09:42+0300

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) может послужить хорошим инструментом для человека, однако он нуждается в дальнейшей перепроверке, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Искусственный интеллект – это инструмент в ваших руках. Научитесь им правильно пользоваться, но всегда перепроверяйте", - сказал Чиханчин на сессии в рамках финала VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Он подчеркнул, что только перепроверка информации, которую получает человек, может обезопасить его и создать механизм безопасности для его семьи и окружения. "За каждой информацией стоит человек, его судьба. И если довериться только данным, которые находятся у нейросетей, мы можем сделать ошибку, а наша ошибка стоит судьбы человека", - отметил Чиханчин. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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