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Пользоваться ИИ надо с осторожностью, заявил Чиханчин
Пользоваться ИИ надо с осторожностью, заявил Чиханчин - 28.09.2026, ПРАЙМ
Пользоваться ИИ надо с осторожностью, заявил Чиханчин
Искусственный интеллект (ИИ) может послужить хорошим инструментом для человека, однако он нуждается в дальнейшей перепроверке, заявил директор Росфинмониторинга | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T08:51+0300
2026-09-28T08:51+0300
2026-09-28T09:42+0300
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) может послужить хорошим инструментом для человека, однако он нуждается в дальнейшей перепроверке, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Искусственный интеллект – это инструмент в ваших руках. Научитесь им правильно пользоваться, но всегда перепроверяйте", - сказал Чиханчин на сессии в рамках финала VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Он подчеркнул, что только перепроверка информации, которую получает человек, может обезопасить его и создать механизм безопасности для его семьи и окружения. "За каждой информацией стоит человек, его судьба. И если довериться только данным, которые находятся у нейросетей, мы можем сделать ошибку, а наша ошибка стоит судьбы человека", - отметил Чиханчин. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
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технологии, общество , россия, красноярск, юрий чиханчин, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения
Технологии, Общество , РОССИЯ, Красноярск, Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения
Пользоваться ИИ надо с осторожностью, заявил Чиханчин
Глава Росфинмониторинга Чиханчин: искусственный интеллект нуждается в перепроверке
КРАСНОЯРСК, 28 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) может послужить хорошим инструментом для человека, однако он нуждается в дальнейшей перепроверке, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Искусственный интеллект – это инструмент в ваших руках. Научитесь им правильно пользоваться, но всегда перепроверяйте", - сказал Чиханчин на сессии в рамках финала VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Он подчеркнул, что только перепроверка информации, которую получает человек, может обезопасить его и создать механизм безопасности для его семьи и окружения.
"За каждой информацией стоит человек, его судьба. И если довериться только данным, которые находятся у нейросетей, мы можем сделать ошибку, а наша ошибка стоит судьбы человека", - отметил Чиханчин.
Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.