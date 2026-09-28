Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/gosduma-873726622.html
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях
Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T15:59+0300
2026-09-28T15:59+0300
бизнес
россия
москва
рспп
госдума
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873726622.jpg?1790600361
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Шило. В РСПП прошло заседание по доработке проекта федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) под председательством руководителя рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике, зампреда "Деловой России" Антона Данилова‑Данильяна. Участие в нем приняли представители Минтранса, Банка России, правительства Москвы, депутатского корпуса, а также разработчики, изготовители ВАТС и отраслевые объединения. "Как сообщил заместитель министра транспорта Алексей Шило, Минтранс России планирует внести законопроект в Государственную Думу в течение ближайших нескольких недель", - говорится в сообщении по итогам заседания. Замминистра также отметил, что основной задачей документа станет четкое распределение ответственности между участниками создания и эксплуатации беспилотного транспорта. Участники обсуждения внесли ряд предложений по доработке законопроекта. Так, предлагается четче разделить ответственность владельцев ВАТС и тех, кто отвечает за его эксплуатацию, в случае ДТП. При этом нужно учитывать функции и зоны ответственности всех причастных, а также причины происшествия. Кроме того, параметры штатной эксплуатации должен определять разработчик автоматизированной системы. Владелец или пользователь не должен самостоятельно менять установленные пределы. Также отмечается, что в законе нужно четко разграничить уровни автономности транспортных средств, - третий, четвертый и пятый - учитывая, что на третьем уровне водитель сохраняет возможность принять управление, на четвертом и пятом система самостоятельно обеспечивает безопасное завершение движения. По итогам заседания планируется составить протокол с предложениями по доработке законопроекта и направить его в Госдуму и профильные ведомства, резюмировали в РСПП. Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рспп, госдума, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РСПП, Госдума, Банк России
15:59 28.09.2026
 
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях

РСПП: законопроект о беспилотных автомобилях внесут в Госдуму в течение нескольких недель

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Шило.
В РСПП прошло заседание по доработке проекта федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) под председательством руководителя рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике, зампреда "Деловой России" Антона Данилова‑Данильяна. Участие в нем приняли представители Минтранса, Банка России, правительства Москвы, депутатского корпуса, а также разработчики, изготовители ВАТС и отраслевые объединения.
"Как сообщил заместитель министра транспорта Алексей Шило, Минтранс России планирует внести законопроект в Государственную Думу в течение ближайших нескольких недель", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Замминистра также отметил, что основной задачей документа станет четкое распределение ответственности между участниками создания и эксплуатации беспилотного транспорта.
Участники обсуждения внесли ряд предложений по доработке законопроекта. Так, предлагается четче разделить ответственность владельцев ВАТС и тех, кто отвечает за его эксплуатацию, в случае ДТП. При этом нужно учитывать функции и зоны ответственности всех причастных, а также причины происшествия.
Кроме того, параметры штатной эксплуатации должен определять разработчик автоматизированной системы. Владелец или пользователь не должен самостоятельно менять установленные пределы.
Также отмечается, что в законе нужно четко разграничить уровни автономности транспортных средств, - третий, четвертый и пятый - учитывая, что на третьем уровне водитель сохраняет возможность принять управление, на четвертом и пятом система самостоятельно обеспечивает безопасное завершение движения.
По итогам заседания планируется составить протокол с предложениями по доработке законопроекта и направить его в Госдуму и профильные ведомства, резюмировали в РСПП.
Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРСППГосдумаБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала