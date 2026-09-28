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В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях

В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях

Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T15:59+0300

2026-09-28T15:59+0300

2026-09-28T15:59+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Шило. В РСПП прошло заседание по доработке проекта федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) под председательством руководителя рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике, зампреда "Деловой России" Антона Данилова‑Данильяна. Участие в нем приняли представители Минтранса, Банка России, правительства Москвы, депутатского корпуса, а также разработчики, изготовители ВАТС и отраслевые объединения. "Как сообщил заместитель министра транспорта Алексей Шило, Минтранс России планирует внести законопроект в Государственную Думу в течение ближайших нескольких недель", - говорится в сообщении по итогам заседания. Замминистра также отметил, что основной задачей документа станет четкое распределение ответственности между участниками создания и эксплуатации беспилотного транспорта. Участники обсуждения внесли ряд предложений по доработке законопроекта. Так, предлагается четче разделить ответственность владельцев ВАТС и тех, кто отвечает за его эксплуатацию, в случае ДТП. При этом нужно учитывать функции и зоны ответственности всех причастных, а также причины происшествия. Кроме того, параметры штатной эксплуатации должен определять разработчик автоматизированной системы. Владелец или пользователь не должен самостоятельно менять установленные пределы. Также отмечается, что в законе нужно четко разграничить уровни автономности транспортных средств, - третий, четвертый и пятый - учитывая, что на третьем уровне водитель сохраняет возможность принять управление, на четвертом и пятом система самостоятельно обеспечивает безопасное завершение движения. По итогам заседания планируется составить протокол с предложениями по доработке законопроекта и направить его в Госдуму и профильные ведомства, резюмировали в РСПП. Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.

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