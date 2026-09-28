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В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях
Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T15:59+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Шило.
В РСПП прошло заседание по доработке проекта федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) под председательством руководителя рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике, зампреда "Деловой России" Антона Данилова‑Данильяна. Участие в нем приняли представители Минтранса, Банка России, правительства Москвы, депутатского корпуса, а также разработчики, изготовители ВАТС и отраслевые объединения.
"Как сообщил заместитель министра транспорта Алексей Шило, Минтранс России планирует внести законопроект в Государственную Думу в течение ближайших нескольких недель", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Замминистра также отметил, что основной задачей документа станет четкое распределение ответственности между участниками создания и эксплуатации беспилотного транспорта.
Участники обсуждения внесли ряд предложений по доработке законопроекта. Так, предлагается четче разделить ответственность владельцев ВАТС и тех, кто отвечает за его эксплуатацию, в случае ДТП. При этом нужно учитывать функции и зоны ответственности всех причастных, а также причины происшествия.
Кроме того, параметры штатной эксплуатации должен определять разработчик автоматизированной системы. Владелец или пользователь не должен самостоятельно менять установленные пределы.
Также отмечается, что в законе нужно четко разграничить уровни автономности транспортных средств, - третий, четвертый и пятый - учитывая, что на третьем уровне водитель сохраняет возможность принять управление, на четвертом и пятом система самостоятельно обеспечивает безопасное завершение движения.
По итогам заседания планируется составить протокол с предложениями по доработке законопроекта и направить его в Госдуму и профильные ведомства, резюмировали в РСПП.
Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
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бизнес, россия, москва, рспп, госдума, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РСПП, Госдума, Банк России
В Госдуму внесут законопроект о беспилотных автомобилях
РСПП: законопроект о беспилотных автомобилях внесут в Госдуму в течение нескольких недель
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Минтранс России планирует внести в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей, в течение ближайших нескольких недель, сообщила пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Шило.
В РСПП прошло заседание по доработке проекта федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) под председательством руководителя рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике, зампреда "Деловой России" Антона Данилова‑Данильяна. Участие в нем приняли представители Минтранса, Банка России, правительства Москвы, депутатского корпуса, а также разработчики, изготовители ВАТС и отраслевые объединения.
"Как сообщил заместитель министра транспорта Алексей Шило, Минтранс России планирует внести законопроект в Государственную Думу в течение ближайших нескольких недель", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Замминистра также отметил, что основной задачей документа станет четкое распределение ответственности между участниками создания и эксплуатации беспилотного транспорта.
Участники обсуждения внесли ряд предложений по доработке законопроекта. Так, предлагается четче разделить ответственность владельцев ВАТС и тех, кто отвечает за его эксплуатацию, в случае ДТП. При этом нужно учитывать функции и зоны ответственности всех причастных, а также причины происшествия.
Кроме того, параметры штатной эксплуатации должен определять разработчик автоматизированной системы. Владелец или пользователь не должен самостоятельно менять установленные пределы.
Также отмечается, что в законе нужно четко разграничить уровни автономности транспортных средств, - третий, четвертый и пятый - учитывая, что на третьем уровне водитель сохраняет возможность принять управление, на четвертом и пятом система самостоятельно обеспечивает безопасное завершение движения.
По итогам заседания планируется составить протокол с предложениями по доработке законопроекта и направить его в Госдуму и профильные ведомства, резюмировали в РСПП.
Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.