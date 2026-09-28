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MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур

MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур - 28.09.2026, ПРАЙМ

MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) выделит гранты на сумму более миллиарда рублей на проекты по созданию инфраструктуры в нескольких облаках, рассказали РИА... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T07:30+0300

2026-09-28T07:30+0300

2026-09-28T09:41+0300

технологии

мтс

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. MWS Cloud (входит в МТС Web Services) выделит гранты на сумму более миллиарда рублей на проекты по созданию инфраструктуры в нескольких облаках, рассказали РИА Новости в компании. "MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), запустила грантовую программу с бюджетом более миллиарда рублей для компаний, которые строят отказоустойчивую инфраструктуру в нескольких облаках", - говорится в сообщении компании. Согласно исследованию MWS Cloud, размещение критичных систем в нескольких независимых облаках помогает сохранить их работу при сбое у одного из провайдеров, а также упрощает смену поставщика при изменении условий. Такой подход дает бизнесу больше технической и финансовой независимости. Участвовать в грантовой кампании могут любые компании: для этого необходимо предоставить последний счет от текущего провайдера.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мтс