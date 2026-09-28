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MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур - 28.09.2026, ПРАЙМ
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MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур
MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур - 28.09.2026, ПРАЙМ
MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур
MWS Cloud (входит в МТС Web Services) выделит гранты на сумму более миллиарда рублей на проекты по созданию инфраструктуры в нескольких облаках, рассказали РИА... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T07:30+0300
2026-09-28T09:41+0300
технологии
мтс
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. MWS Cloud (входит в МТС Web Services) выделит гранты на сумму более миллиарда рублей на проекты по созданию инфраструктуры в нескольких облаках, рассказали РИА Новости в компании. "MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), запустила грантовую программу с бюджетом более миллиарда рублей для компаний, которые строят отказоустойчивую инфраструктуру в нескольких облаках", - говорится в сообщении компании. Согласно исследованию MWS Cloud, размещение критичных систем в нескольких независимых облаках помогает сохранить их работу при сбое у одного из провайдеров, а также упрощает смену поставщика при изменении условий. Такой подход дает бизнесу больше технической и финансовой независимости. Участвовать в грантовой кампании могут любые компании: для этого необходимо предоставить последний счет от текущего провайдера.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, мтс
Технологии, МТС
07:30 28.09.2026 (обновлено: 09:41 28.09.2026)
 
MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на облачную инфраструктур

MWS Cloud выделит более миллиарда рублей на инфраструктуру в нескольких облаках

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. MWS Cloud (входит в МТС Web Services) выделит гранты на сумму более миллиарда рублей на проекты по созданию инфраструктуры в нескольких облаках, рассказали РИА Новости в компании.
"MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), запустила грантовую программу с бюджетом более миллиарда рублей для компаний, которые строят отказоустойчивую инфраструктуру в нескольких облаках", - говорится в сообщении компании.
Согласно исследованию MWS Cloud, размещение критичных систем в нескольких независимых облаках помогает сохранить их работу при сбое у одного из провайдеров, а также упрощает смену поставщика при изменении условий. Такой подход дает бизнесу больше технической и финансовой независимости.
Участвовать в грантовой кампании могут любые компании: для этого необходимо предоставить последний счет от текущего провайдера.
 
ТехнологииМТС
 
 
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