https://1prime.ru/20260928/ii-873703425.html

ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор

ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор - 28.09.2026, ПРАЙМ

ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор

Искусственный интеллект активно применяется на Иркутском авиазаводе для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T09:30+0300

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ИРКУТСК, 27 сен – ПРАЙМ. Искусственный интеллект активно применяется на Иркутском авиазаводе для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической документации, рассказал генеральный директор предприятия Андрей Сойнов. "Насколько мне известно, уже там активно применяется искусственный интеллект. Пока искусственный интеллект на заводе применяется для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической документации", - сказал Сойнов. Сейчас ИИ применяется в большей степени для того, чтобы выполнять какие-то рутинные операции, добавил он. Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") занимается производством гражданских самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев". Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех