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ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор - 28.09.2026, ПРАЙМ
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ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор
ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор - 28.09.2026, ПРАЙМ
ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор
Искусственный интеллект активно применяется на Иркутском авиазаводе для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T09:30+0300
россия
ростех
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ИРКУТСК, 27 сен – ПРАЙМ. Искусственный интеллект активно применяется на Иркутском авиазаводе для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической документации, рассказал генеральный директор предприятия Андрей Сойнов. "Насколько мне известно, уже там активно применяется искусственный интеллект. Пока искусственный интеллект на заводе применяется для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической документации", - сказал Сойнов. Сейчас ИИ применяется в большей степени для того, чтобы выполнять какие-то рутинные операции, добавил он. Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") занимается производством гражданских самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев". Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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россия, ростех
РОССИЯ, Ростех
00:17 28.09.2026 (обновлено: 09:30 28.09.2026)
 
ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе, заявил директор

Сойнов: ИИ активно применяется на Иркутском авиазаводе для закрытия частных задач

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ИРКУТСК, 27 сен – ПРАЙМ. Искусственный интеллект активно применяется на Иркутском авиазаводе для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической документации, рассказал генеральный директор предприятия Андрей Сойнов.
"Насколько мне известно, уже там активно применяется искусственный интеллект. Пока искусственный интеллект на заводе применяется для закрытия частных практических задач, в основном связанных с разработкой технологической документации", - сказал Сойнов.
Сейчас ИИ применяется в большей степени для того, чтобы выполнять какие-то рутинные операции, добавил он.
Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") занимается производством гражданских самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев". Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
РОССИЯРостех
 
 
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