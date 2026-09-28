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В Индии заявили, что жизни экипажа арестованного танкера ничего не угрожает
В Индии заявили, что жизни экипажа арестованного танкера ничего не угрожает - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Индии заявили, что жизни экипажа арестованного танкера ничего не угрожает
Портовые власти Индии считают, что жизни экипажа арестованного танкера Unity с российскими моряками на борту ничего не угрожает, заявили РИА Новости в... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:56+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Портовые власти Индии считают, что жизни экипажа арестованного танкера Unity с российскими моряками на борту ничего не угрожает, заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Калькутте.
"Связались с портовыми властями. По их словам, они в курсе ситуации и контролируют ее, находясь на постоянной связи с капитаном судна. По словам индийцев, угрозы жизни экипажа нет. За прошедшие несколько дней погодная ситуация стабилизировалась", - заявили в генконсульстве.
На прошлой неделе из-за шторма и проблем с главным двигателем судно дрейфовало в сторону берега.
В генконсульстве также уточнили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с капитаном, российским страховщиком и индийским агентом. Направлялисьнеоднократные обращения в МИД Индии, профильные ведомства и администрацию порта, запрошено консульское посещение экипажа.
Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находятся 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип.
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бизнес, россия, индия, мид
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, МИД
В Индии заявили, что жизни экипажа арестованного танкера ничего не угрожает
Генконсульство России: жизни экипажа арестованного танкера Unity ничего не угрожает
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Портовые власти Индии считают, что жизни экипажа арестованного танкера Unity с российскими моряками на борту ничего не угрожает, заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Калькутте.
"Связались с портовыми властями. По их словам, они в курсе ситуации и контролируют ее, находясь на постоянной связи с капитаном судна. По словам индийцев, угрозы жизни экипажа нет. За прошедшие несколько дней погодная ситуация стабилизировалась", - заявили в генконсульстве.
На прошлой неделе из-за шторма и проблем с главным двигателем судно дрейфовало в сторону берега.
В генконсульстве также уточнили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с капитаном, российским страховщиком и индийским агентом. Направлялисьнеоднократные обращения в МИД Индии, профильные ведомства и администрацию порта, запрошено консульское посещение экипажа.
Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находятся 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип.