https://1prime.ru/20260928/jurist-873705103.html

Юрист рассказал, когда можно оформить семейную налоговую выплату

Юрист рассказал, когда можно оформить семейную налоговую выплату - 28.09.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, когда можно оформить семейную налоговую выплату

Работающие родители с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную налоговую выплату до 30 сентября включительно, сообщил РИА Новости юрист, член... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T04:42+0300

2026-09-28T04:42+0300

2026-09-28T04:42+0300

бизнес

общество

ассоциация юристов россии

социальный фонд

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Работающие родители с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную налоговую выплату до 30 сентября включительно, сообщил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. Право на семейную налоговую выплату имеют работающие граждане РФ, постоянно проживающие в стране и воспитывающие двоих или более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении ребенка. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума на душу населения, а имущество должно укладываться в установленные государством лимиты. Обязательными условиями в том числе являются официальная уплата НДФЛ заявителем и отсутствие у него задолженности по алиментам. "Заявление можно подать через портал "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд. В 2026 году прием заявлений завершается 30 сентября - это последний день для подачи документов", - сказал Курбаков. Он уточнил, что для оформления выплаты на портале "Госуслуги" после авторизации необходимо открыть раздел "Услуги", выбрать категорию "Семья", затем "Ежегодная семейная выплата" и заполнить электронную форму. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете. По словам эксперта, мера позволяет снизить ставку подоходного налога для семьи с 13% до 6%, а разница возвращается родителям в виде единовременной выплаты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , ассоциация юристов россии, социальный фонд