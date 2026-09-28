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Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов

Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов - 28.09.2026, ПРАЙМ

Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов

Администрация Панамского канала на фоне улучшения климатических и гидрологических условий повысила максимально разрешенную осадку судов, проходящих через шлюзы... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T20:40+0300

2026-09-28T20:40+0300

2026-09-28T20:40+0300

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МЕХИКО, 28 сен - ПРАЙМ. Администрация Панамского канала на фоне улучшения климатических и гидрологических условий повысила максимально разрешенную осадку судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, до 14,94 метра, а также увеличила число доступных слотов, говорится в уведомлении администрации канала. "Максимально разрешенная осадка для судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, настоящим устанавливается на уровне 14,94 метра (49 футов) с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления", - говорится в документе. Решение принято с учетом последних данных об осадках в сентябре в бассейне Панамского канала, эффективности мер по экономии воды в шлюзах, а также нынешнего и прогнозируемого в ближайшие недели уровня озера Гатун, питающего шлюзы. Одновременно администрация канала объявила о дополнительном слоте для бронирования прохода судов Neopanamax начиная с 15 октября. Благодаря этому ежедневная пропускная способность шлюзов Neopanamax увеличится с девяти до десяти слотов, а общее число ежедневных слотов через шлюзы Neopanamax и Panamax достигнет 33. С 29 сентября для дат бронирования начиная с 15 октября также отменяется ограничение на количество слотов, которые один клиент может получить на определенную дату или неделю. Клиентам разрешат бронировать слоты на последовательные даты. При этом дефицит воды в бассейне канала сохраняется. Администрация отмечает, что система предварительного бронирования остается единственным механизмом, гарантирующим дату прохода: суда без брони могут столкнуться с неопределенными задержками.

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бизнес, россия, панамский канал