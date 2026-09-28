Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/kanal-873736591.html
Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов
Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов
Администрация Панамского канала на фоне улучшения климатических и гидрологических условий повысила максимально разрешенную осадку судов, проходящих через шлюзы... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:40+0300
2026-09-28T20:40+0300
бизнес
россия
панамский канал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873736591.jpg?1790617222
МЕХИКО, 28 сен - ПРАЙМ. Администрация Панамского канала на фоне улучшения климатических и гидрологических условий повысила максимально разрешенную осадку судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, до 14,94 метра, а также увеличила число доступных слотов, говорится в уведомлении администрации канала. "Максимально разрешенная осадка для судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, настоящим устанавливается на уровне 14,94 метра (49 футов) с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления", - говорится в документе. Решение принято с учетом последних данных об осадках в сентябре в бассейне Панамского канала, эффективности мер по экономии воды в шлюзах, а также нынешнего и прогнозируемого в ближайшие недели уровня озера Гатун, питающего шлюзы. Одновременно администрация канала объявила о дополнительном слоте для бронирования прохода судов Neopanamax начиная с 15 октября. Благодаря этому ежедневная пропускная способность шлюзов Neopanamax увеличится с девяти до десяти слотов, а общее число ежедневных слотов через шлюзы Neopanamax и Panamax достигнет 33. С 29 сентября для дат бронирования начиная с 15 октября также отменяется ограничение на количество слотов, которые один клиент может получить на определенную дату или неделю. Клиентам разрешат бронировать слоты на последовательные даты. При этом дефицит воды в бассейне канала сохраняется. Администрация отмечает, что система предварительного бронирования остается единственным механизмом, гарантирующим дату прохода: суда без брони могут столкнуться с неопределенными задержками.
панамский канал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, панамский канал
Бизнес, РОССИЯ, Панамский канал
20:40 28.09.2026
 
Панамский канал повысил максимально разрешенную осадку судов

Администрация Панамского канала повысила максимальную осадку судов до 14,94 метра

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 28 сен - ПРАЙМ. Администрация Панамского канала на фоне улучшения климатических и гидрологических условий повысила максимально разрешенную осадку судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, до 14,94 метра, а также увеличила число доступных слотов, говорится в уведомлении администрации канала.
"Максимально разрешенная осадка для судов, проходящих через шлюзы Neopanamax, настоящим устанавливается на уровне 14,94 метра (49 футов) с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления", - говорится в документе.
Решение принято с учетом последних данных об осадках в сентябре в бассейне Панамского канала, эффективности мер по экономии воды в шлюзах, а также нынешнего и прогнозируемого в ближайшие недели уровня озера Гатун, питающего шлюзы.
Одновременно администрация канала объявила о дополнительном слоте для бронирования прохода судов Neopanamax начиная с 15 октября. Благодаря этому ежедневная пропускная способность шлюзов Neopanamax увеличится с девяти до десяти слотов, а общее число ежедневных слотов через шлюзы Neopanamax и Panamax достигнет 33.
С 29 сентября для дат бронирования начиная с 15 октября также отменяется ограничение на количество слотов, которые один клиент может получить на определенную дату или неделю. Клиентам разрешат бронировать слоты на последовательные даты.
При этом дефицит воды в бассейне канала сохраняется. Администрация отмечает, что система предварительного бронирования остается единственным механизмом, гарантирующим дату прохода: суда без брони могут столкнуться с неопределенными задержками.
 
БизнесРОССИЯПанамский канал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала