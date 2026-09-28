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Авиагавань Катании приостановила работу из-за выброса пепла от Этны - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Авиагавань Катании приостановила работу из-за выброса пепла от Этны
Авиагавань Катании приостановила работу из-за выброса пепла от Этны - 28.09.2026, ПРАЙМ
Авиагавань Катании приостановила работу из-за выброса пепла от Этны
Аэропорт Катании на Сицилии продлил приостановку всех прилетов и вылетов до 23.59 понедельника (00.59 мск вторника) из-за выброса вулканического пепла Этной,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:37+0300
2026-09-28T10:37+0300
бизнес
сицилия
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РИМ, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Катании на Сицилии продлил приостановку всех прилетов и вылетов до 23.59 понедельника (00.59 мск вторника) из-за выброса вулканического пепла Этной, сообщила управляющая компания аэропорта SAC. "В связи с выбросом вулканического пепла в атмосферу и текущим направлением преобладающих ветров было принято решение о продлении закрытия воздушного пространства, соответствующего сектору C1, и закрытии сектора B3", - говорится в сообщении. Данные сектора соответствуют южному направлению. Пассажирам рекомендовали перед поездкой в аэропорт проверить статус своего рейса у авиакомпании. Согласно авиационному уведомлению Vona Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), высота пеплового облака достигает около 4 километров и направляется на юг. Бюллетень, предупреждающий о красном уровне тревоги согласно классификации международной организации безопасности полетов, был выпущен ранним утром в субботу. Ранее аэропорт Катании уже закрывался из-за выброса пепла Этной. В субботу все прилеты и вылеты были приостановлены после появления вулканического пепла в атмосфере, запрет впоследствии был продлен. Этна является одним из наиболее активных вулканов Европы. В августе на нем неоднократно фиксировались извержения и выбросы вулканического пепла. В период с 6 августа работа аэропорта Катании несколько раз ограничивалась, полностью восстановившись спустя почти две недели.
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бизнес, сицилия, европа
Бизнес, Сицилия, ЕВРОПА
10:37 28.09.2026
 
Авиагавань Катании приостановила работу из-за выброса пепла от Этны

Аэропорт Катании на Сицилии продлил приостановку всех рейсов до 23.59 понедельника

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РИМ, 28 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Катании на Сицилии продлил приостановку всех прилетов и вылетов до 23.59 понедельника (00.59 мск вторника) из-за выброса вулканического пепла Этной, сообщила управляющая компания аэропорта SAC.
"В связи с выбросом вулканического пепла в атмосферу и текущим направлением преобладающих ветров было принято решение о продлении закрытия воздушного пространства, соответствующего сектору C1, и закрытии сектора B3", - говорится в сообщении. Данные сектора соответствуют южному направлению.
Пассажирам рекомендовали перед поездкой в аэропорт проверить статус своего рейса у авиакомпании.
Согласно авиационному уведомлению Vona Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), высота пеплового облака достигает около 4 километров и направляется на юг. Бюллетень, предупреждающий о красном уровне тревоги согласно классификации международной организации безопасности полетов, был выпущен ранним утром в субботу.
Ранее аэропорт Катании уже закрывался из-за выброса пепла Этной. В субботу все прилеты и вылеты были приостановлены после появления вулканического пепла в атмосфере, запрет впоследствии был продлен.
Этна является одним из наиболее активных вулканов Европы. В августе на нем неоднократно фиксировались извержения и выбросы вулканического пепла. В период с 6 августа работа аэропорта Катании несколько раз ограничивалась, полностью восстановившись спустя почти две недели.
 
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