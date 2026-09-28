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Китай рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы

Китай рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы - 28.09.2026, ПРАЙМ

Китай рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы

Пекин рассчитывает углубить сотрудничество с Вашингтоном в угольной сфере, в том числе за счет наращивания поставок американского угля в ближайшие годы, заявили | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T04:51+0300

2026-09-28T04:51+0300

2026-09-28T09:40+0300

мировая экономика

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дональд трамп

си цзиньпин

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ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Пекин рассчитывает углубить сотрудничество с Вашингтоном в угольной сфере, в том числе за счет наращивания поставок американского угля в ближайшие годы, заявили в минкоммерции КНР. Как следует из заявления китайского ведомства, по итогам прошедших ранее торгово-экономических консультаций Китай и США договорились включить импорт американского угля в рамки взаимного снижения тарифов. "Экономические и торговые делегации Китая и США достигли консенсуса о том, что таможенные тарифы Китая на импорт угля из США будут включены в рамки взаимного снижения тарифов по принципу 30 миллиардов долларов на 30 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что это поспособствует импорту Китаем угля из США в 2027 и 2028 годах. "Надеемся, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Китаем и США в угольной сфере продолжит углубляться, обеспечивая взаимную выгоду и результаты, отвечающие интересам обеих сторон", - добавили в министерстве. Импорт американского угля, как добавили в ведомстве, станет полезным дополнением к внутреннему рынку угля в КНР, а также обеспечит угольной промышленности США стабильные экономические доходы и рабочие места, что будет способствовать стабилизации и расширению двусторонней торговли. Ранее в ходе торгово-экономических консультаций Китай и США согласились взаимно снизить тарифы на импорт товаров друг друга общей стоимостью 30 миллиардов долларов. При этом тарифы примерно на 90% соответствующих товаров с каждой стороны будут снижены до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования. По приглашению президента США Дональда Трампа 23-25 сентября председатель КНР Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин