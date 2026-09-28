https://1prime.ru/20260928/kitaj-873705190.html
Китай рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы
Китай рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы - 28.09.2026, ПРАЙМ
Китай рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы
Пекин рассчитывает углубить сотрудничество с Вашингтоном в угольной сфере, в том числе за счет наращивания поставок американского угля в ближайшие годы, заявили | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T04:51+0300
2026-09-28T04:51+0300
2026-09-28T09:40+0300
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873705190.jpg?1790577601
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Пекин рассчитывает углубить сотрудничество с Вашингтоном в угольной сфере, в том числе за счет наращивания поставок американского угля в ближайшие годы, заявили в минкоммерции КНР. Как следует из заявления китайского ведомства, по итогам прошедших ранее торгово-экономических консультаций Китай и США договорились включить импорт американского угля в рамки взаимного снижения тарифов. "Экономические и торговые делегации Китая и США достигли консенсуса о том, что таможенные тарифы Китая на импорт угля из США будут включены в рамки взаимного снижения тарифов по принципу 30 миллиардов долларов на 30 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что это поспособствует импорту Китаем угля из США в 2027 и 2028 годах. "Надеемся, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Китаем и США в угольной сфере продолжит углубляться, обеспечивая взаимную выгоду и результаты, отвечающие интересам обеих сторон", - добавили в министерстве. Импорт американского угля, как добавили в ведомстве, станет полезным дополнением к внутреннему рынку угля в КНР, а также обеспечит угольной промышленности США стабильные экономические доходы и рабочие места, что будет способствовать стабилизации и расширению двусторонней торговли. Ранее в ходе торгово-экономических консультаций Китай и США согласились взаимно снизить тарифы на импорт товаров друг друга общей стоимостью 30 миллиардов долларов. При этом тарифы примерно на 90% соответствующих товаров с каждой стороны будут снижены до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования. По приглашению президента США Дональда Трампа 23-25 сентября председатель КНР Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Китай рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы
Минкоммерции Китая: Пекин рассчитывает нарастить поставки угля из США в ближайшие годы
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Пекин рассчитывает углубить сотрудничество с Вашингтоном в угольной сфере, в том числе за счет наращивания поставок американского угля в ближайшие годы, заявили в минкоммерции КНР.
Как следует из заявления китайского ведомства, по итогам прошедших ранее торгово-экономических консультаций Китай
и США
договорились включить импорт американского угля в рамки взаимного снижения тарифов.
"Экономические и торговые делегации Китая и США достигли консенсуса о том, что таможенные тарифы Китая на импорт угля из США будут включены в рамки взаимного снижения тарифов по принципу 30 миллиардов долларов на 30 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что это поспособствует импорту Китаем угля из США в 2027 и 2028 годах.
"Надеемся, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Китаем и США в угольной сфере продолжит углубляться, обеспечивая взаимную выгоду и результаты, отвечающие интересам обеих сторон", - добавили в министерстве.
Импорт американского угля, как добавили в ведомстве, станет полезным дополнением к внутреннему рынку угля в КНР, а также обеспечит угольной промышленности США стабильные экономические доходы и рабочие места, что будет способствовать стабилизации и расширению двусторонней торговли.
Ранее в ходе торгово-экономических консультаций Китай и США согласились взаимно снизить тарифы на импорт товаров друг друга общей стоимостью 30 миллиардов долларов. При этом тарифы примерно на 90% соответствующих товаров с каждой стороны будут снижены до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования.
По приглашению президента США Дональда Трампа
23-25 сентября председатель КНР Си Цзиньпин
посетил США с государственным визитом.