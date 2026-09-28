https://1prime.ru/20260928/kitaj-873739037.html

Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов

Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов - 28.09.2026, ПРАЙМ

Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов

Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов в провинции Шаньси на севере страны объемом более 100 миллиарда кубометров, сообщает газета... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:49+0300

2026-09-28T21:49+0300

2026-09-28T21:49+0300

китай

global times

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов в провинции Шаньси на севере страны объемом более 100 миллиарда кубометров, сообщает газета Global Times. "На одном из участков в провинции Шаньси на севере Китая обнаружили запасы более 100 миллиардов кубометров метана угольных пластов, что стало важным шагом в освоении и развитии глубокозалегающего метана угольных пластов, который позволит нарастить энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении. Участок "Саньцзяобэй" в провинции Шаньси расположен в восточной части Ордосского бассейна. Угольные пласты в нем залегают на глубине от 1,9 до 2,1 тысячи метров, а газоносный район охватывает 411,5 квадратных километров. По словам заместителя главного геолога PetroChina Coalbed Methane Чжан Лэя, команде ученых уже удалось создать полную систему для добычи газа, включая бурение, разрыв пласта и саму добычу. "Подтвержденные по всему Ордосскому бассейну запасы глубокозалегающего метана угольных пластов в сумме теперь превышают 400 миллиардов кубических метров", - заявил Чжан Лэй. По словам заместителя генерального директора компании Гуо Бинчжэна, новые подтвержденные запасы в объеме более 100 миллиарда кубометров позволят увеличить производственную мощность PetroChina Coalbed Methane до 1,8 миллиарда кубометров газа в год.

китай

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китай, global times