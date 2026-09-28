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Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов
Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов
Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов в провинции Шаньси на севере страны объемом более 100 миллиарда кубометров, сообщает газета... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:49+0300
2026-09-28T21:49+0300
китай
global times
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов в провинции Шаньси на севере страны объемом более 100 миллиарда кубометров, сообщает газета Global Times. "На одном из участков в провинции Шаньси на севере Китая обнаружили запасы более 100 миллиардов кубометров метана угольных пластов, что стало важным шагом в освоении и развитии глубокозалегающего метана угольных пластов, который позволит нарастить энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении. Участок "Саньцзяобэй" в провинции Шаньси расположен в восточной части Ордосского бассейна. Угольные пласты в нем залегают на глубине от 1,9 до 2,1 тысячи метров, а газоносный район охватывает 411,5 квадратных километров. По словам заместителя главного геолога PetroChina Coalbed Methane Чжан Лэя, команде ученых уже удалось создать полную систему для добычи газа, включая бурение, разрыв пласта и саму добычу. "Подтвержденные по всему Ордосскому бассейну запасы глубокозалегающего метана угольных пластов в сумме теперь превышают 400 миллиардов кубических метров", - заявил Чжан Лэй. По словам заместителя генерального директора компании Гуо Бинчжэна, новые подтвержденные запасы в объеме более 100 миллиарда кубометров позволят увеличить производственную мощность PetroChina Coalbed Methane до 1,8 миллиарда кубометров газа в год.
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китай, global times
КИТАЙ, Global Times
21:49 28.09.2026
 
Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов

GT: Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов в провинции Шаньси

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Китай подтвердил обнаружение новых запасов метана угольных пластов в провинции Шаньси на севере страны объемом более 100 миллиарда кубометров, сообщает газета Global Times.
"На одном из участков в провинции Шаньси на севере Китая обнаружили запасы более 100 миллиардов кубометров метана угольных пластов, что стало важным шагом в освоении и развитии глубокозалегающего метана угольных пластов, который позволит нарастить энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.
Участок "Саньцзяобэй" в провинции Шаньси расположен в восточной части Ордосского бассейна. Угольные пласты в нем залегают на глубине от 1,9 до 2,1 тысячи метров, а газоносный район охватывает 411,5 квадратных километров.
По словам заместителя главного геолога PetroChina Coalbed Methane Чжан Лэя, команде ученых уже удалось создать полную систему для добычи газа, включая бурение, разрыв пласта и саму добычу.
"Подтвержденные по всему Ордосскому бассейну запасы глубокозалегающего метана угольных пластов в сумме теперь превышают 400 миллиардов кубических метров", - заявил Чжан Лэй.
По словам заместителя генерального директора компании Гуо Бинчжэна, новые подтвержденные запасы в объеме более 100 миллиарда кубометров позволят увеличить производственную мощность PetroChina Coalbed Methane до 1,8 миллиарда кубометров газа в год.
 
КИТАЙGlobal Times
 
 
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