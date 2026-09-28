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Кризис недвижимости в Китае обнулил рост потребления, пишет Bloomberg - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Кризис недвижимости в Китае обнулил рост потребления, пишет Bloomberg
Кризис недвижимости в Китае обнулил рост потребления, пишет Bloomberg - 28.09.2026, ПРАЙМ
Кризис недвижимости в Китае обнулил рост потребления, пишет Bloomberg
Кризис в китайском секторе недвижимости продолжает давить на мировые цены на сталь, медь и алюминий. На этом фоне власти КНР изучают новые меры по стабилизации... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:36+0300
2026-09-28T17:58+0300
мировая экономика
китай
пекин
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Кризис в китайском секторе недвижимости продолжает давить на мировые цены на сталь, медь и алюминий. На этом фоне власти КНР изучают новые меры по стабилизации рынка жилья, стимулированию занятости и внутреннего спроса, пишет Bloomberg. Государственный совет на заседании под председательством премьера Ли Цяна пообещал активизировать контрциклические корректировки экономической политики."Официальные лица на встрече предложили изучить политику для стимулирования внутреннего спроса и укрепления реализации существующих мер по расширению инвестиций и потребления", — сообщает агентство.Рост потребления в стране снова не оправдал ожиданий в прошлом месяце и снизился почти до нуля. Уверенность бизнеса ослабла: производители, застройщики и строители инфраструктуры ускоряют сокращения капитальных расходов на фоне снижения госрасходов. С ростом обеспокоенности по поводу долгов местных властей и снижения выгод от потребительских субсидий власти пока воздерживаются от значительных стимулов.Согласно докладу Синьхуа, чиновники будут внедрять "прагматичные и эффективные меры" для оптимизации бюджетных ресурсов и использования квот по местному госдолгу. Они также планируют корректировать инструменты монетарной политики и увеличивать возможности рекредитования для инноваций, технического обновления, фермеров и малого бизнеса. Сентябрь — ключевое окно для Пекина, чтобы решить, стоит ли усиливать стимулирование, отмечает Bloomberg Economics.
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мировая экономика, китай, пекин, bloomberg
Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, Bloomberg
17:36 28.09.2026 (обновлено: 17:58 28.09.2026)
 
Кризис недвижимости в Китае обнулил рост потребления, пишет Bloomberg

Bloomberg: кризис недвижимости в КНР давит на цены металлов и российских экспортеров

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Кризис в китайском секторе недвижимости продолжает давить на мировые цены на сталь, медь и алюминий. На этом фоне власти КНР изучают новые меры по стабилизации рынка жилья, стимулированию занятости и внутреннего спроса, пишет Bloomberg.
Государственный совет на заседании под председательством премьера Ли Цяна пообещал активизировать контрциклические корректировки экономической политики.
"Официальные лица на встрече предложили изучить политику для стимулирования внутреннего спроса и укрепления реализации существующих мер по расширению инвестиций и потребления", — сообщает агентство.
Рост потребления в стране снова не оправдал ожиданий в прошлом месяце и снизился почти до нуля. Уверенность бизнеса ослабла: производители, застройщики и строители инфраструктуры ускоряют сокращения капитальных расходов на фоне снижения госрасходов. С ростом обеспокоенности по поводу долгов местных властей и снижения выгод от потребительских субсидий власти пока воздерживаются от значительных стимулов.
Согласно докладу Синьхуа, чиновники будут внедрять "прагматичные и эффективные меры" для оптимизации бюджетных ресурсов и использования квот по местному госдолгу. Они также планируют корректировать инструменты монетарной политики и увеличивать возможности рекредитования для инноваций, технического обновления, фермеров и малого бизнеса. Сентябрь — ключевое окно для Пекина, чтобы решить, стоит ли усиливать стимулирование, отмечает Bloomberg Economics.
 
Мировая экономикаКИТАЙПекинBloomberg
 
 
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