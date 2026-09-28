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От тостеров до дельфинов: стало известно, на что снизили тарифы США и Китай
От тостеров до дельфинов: стало известно, на что снизили тарифы США и Китай - 28.09.2026, ПРАЙМ
От тостеров до дельфинов: стало известно, на что снизили тарифы США и Китай
США и Китай опубликовали взаимные списки товаров общей стоимостью около 30 миллиардов долларов каждый, на которые планируется снизить тарифы, пишет The... | 28.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. США и Китай опубликовали взаимные списки товаров общей стоимостью около 30 миллиардов долларов каждый, на которые планируется снизить тарифы, пишет The Guardian. В перечни вошли потребительская электроника, сельхозпродукция, искусственные цветы и даже живые дельфины. Это очередной шаг к выходу из ожесточенной торговой войны, которая доминировала большую часть прошлого года, однако стратегические товары в списки не попали, а сроки сокращения пока не объявлены.Американский список включает 77 категорий китайских товаров: постельное белье, садовые зонты, тостеры, рыболовные крючки и бильярдные шарики. Китайский список гораздо шире — 1619 видов американской продукции. Среди них масло, субпродукты, омары и фуа-гра. Также в перечне значатся уголь, научные устройства вроде систем МРТ, кроличья шерсть и несколько видов животных для разведения."Список животных, безусловно, привлекает внимание: ослы, мулы, лошади, киты, дельфины и дюгони, — сказал Хань Линь, директор по Китаю в Asia Group. — Но я бы читал это не как экзотическую торговую историю, а как доказательство того, насколько детализированы тарифные коды".Полупроводники, аккумуляторы и электромобили остались под прежними пошлинами. Импорт целых соевых бобов из США, который Китай использовал как рычаг в торговой войне 2025 года, также отсутствует в списке Пекина — они по-прежнему облагаются дополнительным тарифом в 10%. Это означает, что снижение затрагивает лишь нечувствительные категории, где сотрудничество все еще возможно.Новость появилась через несколько дней после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Вашингтоне. Саммит был ориентирован на стабилизацию напряженных отношений, но привел лишь к двухмесячному продлению более широкого торгового перемирия, впервые достигнутого в Пусане в прошлом году."Это положительный шаг, но не серьезный прорыв, — сказал Чжу Тянь, вице-президент Китайско-европейской международной бизнес-школы в Шанхае. — Сокращения охватывают относительно небольшую долю торговли, а другие тарифы на более стратегические товары остаются в силе. Тем не менее важно, что обе стороны переходят от простого избегания дальнейшей эскалации к фактическому снижению некоторых тарифов".Соглашение было заключено через Торговую палату США и Китая, созданную во время визита Трампа в Пекин в мае. Каждая сторона рекомендовала 30 миллиардов долларов нечувствительной торговли, которая "могла бы получить выгоду от более благоприятного тарифного регулирования в будущем", заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. По его словам, список представлял собой улучшенный доступ к рынку примерно для 30% американского экспорта в Китай.Министерство торговли Китая сообщило, что сборы на более чем 90% товаров будут соответствовать уровню "наиболее благоприятствуемой нации". В Пекине подчеркнули, что это не отказ от защиты стратегических отраслей, а точечная мера для снижения напряженности."Обе стороны выстраивают нечувствительную торговлю, где сотрудничество все еще возможно, — отметил Хань. — Это управляемая стабилизация, а не сброс сделки". По его мнению, нынешние шаги скорее сигнализируют о желании обеих сторон избежать дальнейшего ухудшения отношений, чем о готовности к полноценному урегулированию.
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мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, the guardian
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, The Guardian
От тостеров до дельфинов: стало известно, на что снизили тарифы США и Китай
The Guardian: взаимные тарифы США и Китая снижены в рамках торгового перемирия
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ.
США и Китай опубликовали взаимные списки товаров общей стоимостью около 30 миллиардов долларов каждый, на которые планируется снизить тарифы, пишет The Guardian
. В перечни вошли потребительская электроника, сельхозпродукция, искусственные цветы и даже живые дельфины. Это очередной шаг к выходу из ожесточенной торговой войны, которая доминировала большую часть прошлого года, однако стратегические товары в списки не попали, а сроки сокращения пока не объявлены.
Американский список включает 77 категорий китайских товаров: постельное белье, садовые зонты, тостеры, рыболовные крючки и бильярдные шарики. Китайский список гораздо шире — 1619 видов американской продукции. Среди них масло, субпродукты, омары и фуа-гра. Также в перечне значатся уголь, научные устройства вроде систем МРТ, кроличья шерсть и несколько видов животных для разведения.
"Список животных, безусловно, привлекает внимание: ослы, мулы, лошади, киты, дельфины и дюгони, — сказал Хань Линь, директор по Китаю в Asia Group. — Но я бы читал это не как экзотическую торговую историю, а как доказательство того, насколько детализированы тарифные коды".
Полупроводники, аккумуляторы и электромобили остались под прежними пошлинами. Импорт целых соевых бобов из США
, который Китай
использовал как рычаг в торговой войне 2025 года, также отсутствует в списке Пекина
— они по-прежнему облагаются дополнительным тарифом в 10%. Это означает, что снижение затрагивает лишь нечувствительные категории, где сотрудничество все еще возможно.
Новость появилась через несколько дней после встречи Си Цзиньпина
и Дональда Трампа
в Вашингтоне
. Саммит был ориентирован на стабилизацию напряженных отношений, но привел лишь к двухмесячному продлению более широкого торгового перемирия, впервые достигнутого в Пусане в прошлом году.
"Это положительный шаг, но не серьезный прорыв, — сказал Чжу Тянь, вице-президент Китайско-европейской международной бизнес-школы в Шанхае. — Сокращения охватывают относительно небольшую долю торговли, а другие тарифы на более стратегические товары остаются в силе. Тем не менее важно, что обе стороны переходят от простого избегания дальнейшей эскалации к фактическому снижению некоторых тарифов".
Соглашение было заключено через Торговую палату США и Китая, созданную во время визита Трампа в Пекин в мае. Каждая сторона рекомендовала 30 миллиардов долларов нечувствительной торговли, которая "могла бы получить выгоду от более благоприятного тарифного регулирования в будущем", заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. По его словам, список представлял собой улучшенный доступ к рынку примерно для 30% американского экспорта в Китай.
Министерство торговли Китая сообщило, что сборы на более чем 90% товаров будут соответствовать уровню "наиболее благоприятствуемой нации". В Пекине подчеркнули, что это не отказ от защиты стратегических отраслей, а точечная мера для снижения напряженности.
"Обе стороны выстраивают нечувствительную торговлю, где сотрудничество все еще возможно, — отметил Хань. — Это управляемая стабилизация, а не сброс сделки". По его мнению, нынешние шаги скорее сигнализируют о желании обеих сторон избежать дальнейшего ухудшения отношений, чем о готовности к полноценному урегулированию.
В США заявили о снижении торгового дефицита с Китаем на 40% при Трампе