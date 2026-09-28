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Это убивает бизнес быстрее низких зарплат - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Это убивает бизнес быстрее низких зарплат
Это убивает бизнес быстрее низких зарплат - 28.09.2026, ПРАЙМ
Это убивает бизнес быстрее низких зарплат
Быстрее низкой зарплаты коллектив разрушает системная токсичность, ставшая нормой управления — когда унижения, публичные разборы ошибок и игнорирование... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T05:05+0300
2026-09-28T05:05+0300
мнения аналитиков
общество
рынок труда
трудовые отношения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873628967.jpg?1790561100
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Быстрее низкой зарплаты коллектив разрушает системная токсичность, ставшая нормой управления — когда унижения, публичные разборы ошибок и игнорирование сотрудников превращаются в ежедневную рутину, а не в реакцию на тяжелый квартал.Действительно, деньги компенсируют многое, но не хроническое ощущение небезопасности: человек может месяцами терпеть невысокий оклад, если видит уважение и понятные правила игры. Однако психологическое давление действует иначе — оно бьет не по кошельку, а по нервной системе, организм реагирует бессонницей и тревогой задолго до того, как сотрудник примет решение сменить работу.Ключевой разрушительный механизм — эффект заражения. Токсичный участник команды системно подрывает доверие внутри группы: люди начинают избегать совместной работы, дублировать усилия и перестраховываться вместо того, чтобы решать задачи. Сильные специалисты уходят первыми — у них больше альтернатив на рынке труда, а значит токсичная атмосфера в первую очередь вымывает самых ценных людей, оставляя тех, кому просто некуда идти.Отдельно стоит выделить хаос в процессах как форму скрытой токсичности. Размытые задачи, постоянные срочные правки и микроменеджмент — не мелкие неудобства, а системный источник выгорания: человек готов мириться с невысоким доходом, если контролирует результат своей работы, но теряет мотивацию, когда усилия обесцениваются хаотичными изменениями правил на ходу.Еще один демотиватор — несправедливость в распределении признания. Когда продвижение получают только "любимчики" руководства независимо от вклада, это разрушает саму идею меритократии: люди готовы много работать за умеренные деньги, если верят, что усилия заметят, но перестают стараться, убедившись в обратном.Возникает тихий саботаж — сотрудники формально остаются в штате, но теряют инициативу, что хуже прямого увольнения, поскольку проблема дольше остается невидимой для руководства.Наконец, критична роль непосредственного руководителя. Автократичный, обесценивающий стиль управления с публичной критикой разрушает мотивацию быстрее любых экономических факторов, превращая работу в источник ежедневного стресса.Компании, которые экономят на управленческой культуре, полагаясь только на зарплату, недооценивают эту угрозу — токсичность не оставляет следа в трудовой книжке, но обходится бизнесу дороже через текучку, потерю лучших кадров и падение производительности.Автор: Анастасия Горелкина, председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот"
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Анастасия Горелкина
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/11/873398053_0:0:711:711_100x100_80_0_0_accf67ab9ecabc20282f744fff8c2b93.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, общество , рынок труда, трудовые отношения
Мнения аналитиков, Общество , рынок труда, трудовые отношения
05:05 28.09.2026
 
Это убивает бизнес быстрее низких зарплат

Как системная токсичность вымывает лучшие кадры

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Анастасия Горелкина-2
Анастасия Горелкина
Председатель совета директоров АО ХК«Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот»
Все материалы
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Быстрее низкой зарплаты коллектив разрушает системная токсичность, ставшая нормой управления — когда унижения, публичные разборы ошибок и игнорирование сотрудников превращаются в ежедневную рутину, а не в реакцию на тяжелый квартал.
Действительно, деньги компенсируют многое, но не хроническое ощущение небезопасности: человек может месяцами терпеть невысокий оклад, если видит уважение и понятные правила игры. Однако психологическое давление действует иначе — оно бьет не по кошельку, а по нервной системе, организм реагирует бессонницей и тревогой задолго до того, как сотрудник примет решение сменить работу.
Ключевой разрушительный механизм — эффект заражения. Токсичный участник команды системно подрывает доверие внутри группы: люди начинают избегать совместной работы, дублировать усилия и перестраховываться вместо того, чтобы решать задачи. Сильные специалисты уходят первыми — у них больше альтернатив на рынке труда, а значит токсичная атмосфера в первую очередь вымывает самых ценных людей, оставляя тех, кому просто некуда идти.
Отдельно стоит выделить хаос в процессах как форму скрытой токсичности. Размытые задачи, постоянные срочные правки и микроменеджмент — не мелкие неудобства, а системный источник выгорания: человек готов мириться с невысоким доходом, если контролирует результат своей работы, но теряет мотивацию, когда усилия обесцениваются хаотичными изменениями правил на ходу.
Еще один демотиватор — несправедливость в распределении признания. Когда продвижение получают только "любимчики" руководства независимо от вклада, это разрушает саму идею меритократии: люди готовы много работать за умеренные деньги, если верят, что усилия заметят, но перестают стараться, убедившись в обратном.
Возникает тихий саботаж — сотрудники формально остаются в штате, но теряют инициативу, что хуже прямого увольнения, поскольку проблема дольше остается невидимой для руководства.
Наконец, критична роль непосредственного руководителя. Автократичный, обесценивающий стиль управления с публичной критикой разрушает мотивацию быстрее любых экономических факторов, превращая работу в источник ежедневного стресса.
Компании, которые экономят на управленческой культуре, полагаясь только на зарплату, недооценивают эту угрозу — токсичность не оставляет следа в трудовой книжке, но обходится бизнесу дороже через текучку, потерю лучших кадров и падение производительности.
Автор: Анастасия Горелкина, председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот"

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