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В регионах с дефицитом мощности нужны быстровозводимые генерации

В регионах с дефицитом мощности нужны быстровозводимые генерации - 28.09.2026, ПРАЙМ

В регионах с дефицитом мощности нужны быстровозводимые генерации

Долгосрочные нейтральные конкурсы на новую генерацию нет смысла проводить в регионах, где дефицит мощности уже наблюдается или возникнет в ближайшие два-три... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T08:15+0300

2026-09-28T08:15+0300

2026-09-28T09:42+0300

дальний восток

александр новак

русгидро

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СОЧИ, 28 сен - ПРАЙМ. Долгосрочные нейтральные конкурсы на новую генерацию нет смысла проводить в регионах, где дефицит мощности уже наблюдается или возникнет в ближайшие два-три года, нехватка электроэнергии там должна компенсироваться за счет быстровозводимых мощностей, заявил журналистам председатель правления ассоциации "НП Совет рынка" (регулятор энергорынка в России) Максим Быстров. Вице-премьер РФ Александр Новак поручал разработать работоспособный вариант долгосрочных технологически нейтральных конкурсов, сказал Быстров, выступая в пятницу на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: ДНК будущей генерации". По его словам, пока регионы, где такие отборы надо проводить, не определены. "На территориях, где уже сейчас наблюдается дефицит, либо он будет наблюдаться в течение ближайших двух-трех лет, его точно проводить не надо, просто исходя из формальной логики… что мы не успеем построить ни атомную, ни гидроэлектростанцию, чтоб закрыть спрос, который возникнет через два года", - сказал он. Из слов Быстрова следует, что прогнозируемая в краткосрочном периоде нехватка электроэнергии должна компенсироваться за счет быстровозводимых мощностей - возобновляемой (ВИЭ) и тепловой энергетики. Дефицит на Дальнем Востоке, например, закрывался исключительно за счет объектов ВИЭ, а теперь туда добавят накопители, напомнил он. Сейчас в этом регионе "Русгидро" строит еще шесть ТЭС. В идеале, отметил глава ассоциации, государство в лице правительства и Минэкономразвития должно обозначить, где в перспективе десяти лет появятся энергоемкие предприятия, и уже на этих территориях проводить конкурсы. Существующая генеральная схема размещения объектов электроэнергетики такой задачи не решает, пояснил Быстров. К тому же, крупные потребители электроэнергии заявляют о сдвиге или отмене своих инвестиционных планов, поэтому прогнозируемый спрос на новую генерацию уже не такой, как ожидался раньше.

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дальний восток, александр новак, русгидро