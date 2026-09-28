Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/kriptobanki-873726787.html
Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии
Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии - 28.09.2026, ПРАЙМ
Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии
Подготовлены решения о регистрации в белорусском Парке высоких технологий двух первых в истории страны криптобанков, сообщил премьер страны Александр Турчин. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:15+0300
2026-09-28T16:15+0300
белоруссия
банки
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873726787.jpg?1790601302
МИНСК, 28 сен - ПРАЙМ. Подготовлены решения о регистрации в белорусском Парке высоких технологий двух первых в истории страны криптобанков, сообщил премьер страны Александр Турчин. "И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в Парке двух первых в отечественной истории криптобанков", - приводит пресс-служба правительства слова премьера. Он уточнил, что в понедельник в Минске проходит очередное заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий, на котором будет рассмотрено дальнейшее развитие белорусского криптосектора. "На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года", - напомнил глава правительства. Он добавил, что был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета Парка высоких технологий, реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, банки, криптовалюта
БЕЛОРУССИЯ, Банки, криптовалюта
16:15 28.09.2026
 
Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии

Турчин: подготовлены решения о регистрации в Парке высоких технологий двух криптобанков

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 28 сен - ПРАЙМ. Подготовлены решения о регистрации в белорусском Парке высоких технологий двух первых в истории страны криптобанков, сообщил премьер страны Александр Турчин.
"И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в Парке двух первых в отечественной истории криптобанков", - приводит пресс-служба правительства слова премьера.
Он уточнил, что в понедельник в Минске проходит очередное заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий, на котором будет рассмотрено дальнейшее развитие белорусского криптосектора.
"На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года", - напомнил глава правительства. Он добавил, что был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета Парка высоких технологий, реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства.
 
БЕЛОРУССИЯБанкикриптовалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала