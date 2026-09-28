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Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии

Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии - 28.09.2026, ПРАЙМ

Два криптобанка зарегистрируют в Белоруссии

Подготовлены решения о регистрации в белорусском Парке высоких технологий двух первых в истории страны криптобанков, сообщил премьер страны Александр Турчин. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:15+0300

2026-09-28T16:15+0300

2026-09-28T16:15+0300

белоруссия

банки

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МИНСК, 28 сен - ПРАЙМ. Подготовлены решения о регистрации в белорусском Парке высоких технологий двух первых в истории страны криптобанков, сообщил премьер страны Александр Турчин. "И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в Парке двух первых в отечественной истории криптобанков", - приводит пресс-служба правительства слова премьера. Он уточнил, что в понедельник в Минске проходит очередное заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий, на котором будет рассмотрено дальнейшее развитие белорусского криптосектора. "На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года", - напомнил глава правительства. Он добавил, что был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета Парка высоких технологий, реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства.

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белоруссия, банки, криптовалюта