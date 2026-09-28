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Эрдоган: виновные в кризисе на фондовой бирже ответят перед законом - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Эрдоган: виновные в кризисе на фондовой бирже ответят перед законом
Эрдоган: виновные в кризисе на фондовой бирже ответят перед законом - 28.09.2026, ПРАЙМ
Эрдоган: виновные в кризисе на фондовой бирже ответят перед законом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на заседании кабинета министров власти детально рассмотрели расследование по кризису на фондовой бирже,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T20:34+0300
2026-09-28T20:34+0300
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на заседании кабинета министров власти детально рассмотрели расследование по кризису на фондовой бирже, находящееся в центре внимания с 17 сентября, виновные понесут наказание. "Сегодня на заседании нашего кабинета мы получили возможность всесторонне рассмотреть вопрос о фондах, который находится в повестке с 17 сентября. Министр юстиции и министр казначейства и финансов выступили с подробными докладами и проинформировали членов кабинета о шагах, предпринятых к настоящему времени", - заявил Эрдоган. По словам турецкого президента, власти ранее уже изложили общественности свой подход к расследованию кризиса. "На заседании кабинета министров была представлена информация о ходе предпринимаемых в связи с расследованием мер. Все виновные ответят перед законом, народом, государством. Мы не посмотрим на слезы", - сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник. Проблемы с выводом средств на фондовой бирже возникли в связи с тем, что фонды держали значительные объемы акций, которые трудно быстро продать. Когда инвесторы одновременно стали забирать деньги, управляющим пришлось продавать бумаги, что спровоцировало резкое падение их стоимости и усилило давление на всю биржу. Параллельно с падением рынка началось уголовное расследование. В рамках дела изучаются финансовые операции руководителей и связанных с ними структур, в том числе переводы денег и криптоактивов за рубеж с 2024 года. Ряд инвесторов - крупных участников рынка были задержаны. Среди них - председатель Pusula Holding Сердар Турхан, председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также крупные инвесторы Эмре Алкин, Керем Алкин и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк. Двадцать третьего сентября суд постановил заключить всех пятерых под стражу.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
20:34 28.09.2026
 
Эрдоган: виновные в кризисе на фондовой бирже ответят перед законом

Эрдоган: власти Турции детально рассмотрели расследование по кризису на фондовой бирже

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АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на заседании кабинета министров власти детально рассмотрели расследование по кризису на фондовой бирже, находящееся в центре внимания с 17 сентября, виновные понесут наказание.
"Сегодня на заседании нашего кабинета мы получили возможность всесторонне рассмотреть вопрос о фондах, который находится в повестке с 17 сентября. Министр юстиции и министр казначейства и финансов выступили с подробными докладами и проинформировали членов кабинета о шагах, предпринятых к настоящему времени", - заявил Эрдоган.
По словам турецкого президента, власти ранее уже изложили общественности свой подход к расследованию кризиса.
"На заседании кабинета министров была представлена информация о ходе предпринимаемых в связи с расследованием мер. Все виновные ответят перед законом, народом, государством. Мы не посмотрим на слезы", - сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник.
Проблемы с выводом средств на фондовой бирже возникли в связи с тем, что фонды держали значительные объемы акций, которые трудно быстро продать. Когда инвесторы одновременно стали забирать деньги, управляющим пришлось продавать бумаги, что спровоцировало резкое падение их стоимости и усилило давление на всю биржу.
Параллельно с падением рынка началось уголовное расследование. В рамках дела изучаются финансовые операции руководителей и связанных с ними структур, в том числе переводы денег и криптоактивов за рубеж с 2024 года.
Ряд инвесторов - крупных участников рынка были задержаны. Среди них - председатель Pusula Holding Сердар Турхан, председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также крупные инвесторы Эмре Алкин, Керем Алкин и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк. Двадцать третьего сентября суд постановил заключить всех пятерых под стражу.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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