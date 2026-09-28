https://1prime.ru/20260928/kubrinsk-873741182.html

В Кубринске восстанавливают электроснабжение после пожара

В Кубринске восстанавливают электроснабжение после пожара - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Кубринске восстанавливают электроснабжение после пожара

Специалисты подвозят генераторы для восстановления работы социальных объектов в ярославском Кубринске, где из-за пожара на заводе пиротехники было нарушено... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T23:56+0300

2026-09-28T23:56+0300

2026-09-28T23:56+0300

общество

ярославская область

мчс

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Специалисты подвозят генераторы для восстановления работы социальных объектов в ярославском Кубринске, где из-за пожара на заводе пиротехники было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Из-за пожара большая часть села осталась без электричества. Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". Пожар произошел в понедельник на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск Ярославской области. В МЧС России сообщили РИА Новости, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Причины пожара установят специалисты, подчеркнул губернатор региона Михаил Евраев.

ярославская область

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общество , ярославская область, мчс