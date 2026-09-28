https://1prime.ru/20260928/kubrinsk-873741182.html
В Кубринске восстанавливают электроснабжение после пожара
В Кубринске восстанавливают электроснабжение после пожара - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Кубринске восстанавливают электроснабжение после пожара
Специалисты подвозят генераторы для восстановления работы социальных объектов в ярославском Кубринске, где из-за пожара на заводе пиротехники было нарушено... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T23:56+0300
2026-09-28T23:56+0300
2026-09-28T23:56+0300
общество
ярославская область
мчс
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Специалисты подвозят генераторы для восстановления работы социальных объектов в ярославском Кубринске, где из-за пожара на заводе пиротехники было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Из-за пожара большая часть села осталась без электричества. Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Пожар произошел в понедельник на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск Ярославской области. В МЧС России сообщили РИА Новости, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Причины пожара установят специалисты, подчеркнул губернатор региона Михаил Евраев.
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общество , ярославская область, мчс
Общество , Ярославская область, МЧС
В Кубринске восстанавливают электроснабжение после пожара
Губернатор Евраев: в Кубринске подвозят генераторы для восстановления работы соцобъектов
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Специалисты подвозят генераторы для восстановления работы социальных объектов в ярославском Кубринске, где из-за пожара на заводе пиротехники было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Из-за пожара большая часть села осталась без электричества. Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Пожар произошел в понедельник на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск Ярославской области. В МЧС России сообщили РИА Новости, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Причины пожара установят специалисты, подчеркнул губернатор региона Михаил Евраев.