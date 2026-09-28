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Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году, заявил Лихачев

Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году, заявил Лихачев - 28.09.2026, ПРАЙМ

Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году, заявил Лихачев

Новый российский атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T09:16+0300

2026-09-28T09:16+0300

2026-09-28T09:16+0300

россия

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Новый российский атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Продолжаем обновление атомного ледокольного флота. В этом году на воду будет спущен атомный ледокол "Ленинград", - сказал Лихачев в поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России по случаю отмечаемого в понедельник Дня работника атомной промышленности РФ. По его словам, ожидается очередной рекорд по объемам грузоперевозок по Северному морскому пути. "Рассчитываем превысить 40 миллионов тонн", - подчеркнул Лихачев.

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россия, алексей лихачев, росатом