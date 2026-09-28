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Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути
Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути - 28.09.2026, ПРАЙМ
Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:00+0300
2026-09-28T21:00+0300
россия
бизнес
алексей лихачев
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году - более 40 миллионов тонн. "Уверен, нас ожидает очередной рекорд в этом году, более 40 миллионов тонн мы перевезем, где-то на 20% больше относительно прошлого года", - сказал Лихачев, упоминая Северный морской путь. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России.
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россия, бизнес, алексей лихачев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Бизнес, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
21:00 28.09.2026
 
Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути

Лихачев: "Росатом" ожидает рекорд грузоперевозок по Севморпути - более 40 млн тонн

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году - более 40 миллионов тонн.
"Уверен, нас ожидает очередной рекорд в этом году, более 40 миллионов тонн мы перевезем, где-то на 20% больше относительно прошлого года", - сказал Лихачев, упоминая Северный морской путь.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России.
 
РОССИЯБизнесАлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатом
 
 
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