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Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути

Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути - 28.09.2026, ПРАЙМ

Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:00+0300

2026-09-28T21:00+0300

2026-09-28T21:00+0300

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бизнес

алексей лихачев

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году - более 40 миллионов тонн. "Уверен, нас ожидает очередной рекорд в этом году, более 40 миллионов тонн мы перевезем, где-то на 20% больше относительно прошлого года", - сказал Лихачев, упоминая Северный морской путь. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, алексей лихачев, владимир путин, росатом