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Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути
Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути - 28.09.2026, ПРАЙМ
Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:00+0300
2026-09-28T21:00+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году - более 40 миллионов тонн. "Уверен, нас ожидает очередной рекорд в этом году, более 40 миллионов тонн мы перевезем, где-то на 20% больше относительно прошлого года", - сказал Лихачев, упоминая Северный морской путь. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России.
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РОССИЯ, Бизнес, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
Лихачев спрогнозировал рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути
Лихачев: "Росатом" ожидает рекорд грузоперевозок по Севморпути - более 40 млн тонн