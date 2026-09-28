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Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года
Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:01+0300
2026-09-28T21:01+0300
2026-09-28T21:01+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек, погибли шесть работников АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Ситуация в городе очень сложная, в городе и на станции. Особенно она обострилась с мая текущего года. Более 8 тысяч дроновых ударов, около 1100 артиллерийских ударов, где-то 30 ракетных атак по инфраструктуре города. 21 погибший, шесть работников атомной электростанции", - сказал Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Энергодар, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Росатом
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года
Лихачев: с мая на Запорожской АЭС было более 8 тысяч атак БПЛА, погиб 21 человек
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек, погибли шесть работников АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ситуация в городе очень сложная, в городе и на станции. Особенно она обострилась с мая текущего года. Более 8 тысяч дроновых ударов, около 1100 артиллерийских ударов, где-то 30 ракетных атак по инфраструктуре города. 21 погибший, шесть работников атомной электростанции", - сказал Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.