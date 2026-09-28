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Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года

Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ

Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года

Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:01+0300

2026-09-28T21:01+0300

2026-09-28T21:01+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек, погибли шесть работников АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Ситуация в городе очень сложная, в городе и на станции. Особенно она обострилась с мая текущего года. Более 8 тысяч дроновых ударов, около 1100 артиллерийских ударов, где-то 30 ракетных атак по инфраструктуре города. 21 погибший, шесть работников атомной электростанции", - сказал Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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энергодар, алексей лихачев, владимир путин, запорожская аэс, росатом