Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/likhachev-873737277.html
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года
Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:01+0300
2026-09-28T21:01+0300
энергодар
алексей лихачев
владимир путин
запорожская аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873737277.jpg?1790618513
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек, погибли шесть работников АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Ситуация в городе очень сложная, в городе и на станции. Особенно она обострилась с мая текущего года. Более 8 тысяч дроновых ударов, около 1100 артиллерийских ударов, где-то 30 ракетных атак по инфраструктуре города. 21 погибший, шесть работников атомной электростанции", - сказал Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
энергодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, алексей лихачев, владимир путин, запорожская аэс, росатом
Энергодар, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Росатом
21:01 28.09.2026
 
Лихачев заявил об обострении ситуации на Запорожской АЭС с мая 2026 года

Лихачев: с мая на Запорожской АЭС было более 8 тысяч атак БПЛА, погиб 21 человек

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая, с тех пор было более 8 тысяч атак БПЛА, около 1100 артиллерийских обстрелов, в Энергодаре погиб 21 человек, погибли шесть работников АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ситуация в городе очень сложная, в городе и на станции. Особенно она обострилась с мая текущего года. Более 8 тысяч дроновых ударов, около 1100 артиллерийских ударов, где-то 30 ракетных атак по инфраструктуре города. 21 погибший, шесть работников атомной электростанции", - сказал Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевВладимир ПутинЗапорожская АЭСРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала