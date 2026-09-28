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Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в ноябре 2026 года

Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в ноябре 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ

Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в ноябре 2026 года

Новый российский атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в ноябре 2026 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:02+0300

2026-09-28T21:02+0300

2026-09-28T21:02+0300

россия

алексей лихачев

владимир путин

росатом

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Новый российский атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в ноябре 2026 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы планируем в этом году, в ноябре, ледокол "Ленинград" спустить на воду. Если бы вы приняли участие в этом мероприятии, это было бы, конечно, большой честью и для строителей, и для моряков", - сказал Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом