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Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в ноябре 2026 года
Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в ноябре 2026 года - 28.09.2026, ПРАЙМ
Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в ноябре 2026 года
Новый российский атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в ноябре 2026 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:02+0300
2026-09-28T21:02+0300
2026-09-28T21:02+0300
россия
алексей лихачев
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Новый российский атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в ноябре 2026 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы планируем в этом году, в ноябре, ледокол "Ленинград" спустить на воду. Если бы вы приняли участие в этом мероприятии, это было бы, конечно, большой честью и для строителей, и для моряков", - сказал Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
Атомный ледокол "Ленинград" спустят на воду в ноябре 2026 года
Лихачев: новый атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в ноябре 2026 года
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Новый российский атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в ноябре 2026 года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы планируем в этом году, в ноябре, ледокол "Ленинград" спустить на воду. Если бы вы приняли участие в этом мероприятии, это было бы, конечно, большой честью и для строителей, и для моряков", - сказал Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.