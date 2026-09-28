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Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу, заявил Лихачев
Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу, заявил Лихачев - 28.09.2026, ПРАЙМ
Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу, заявил Лихачев
Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу по Северному морскому пути, Южная Корея провела пилотный рейс, сообщил генеральный директор... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:06+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу по Северному морскому пути, Южная Корея провела пилотный рейс, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "В этом году у нас в два раза больше китайских рейсов. Наши китайские друзья в прошлом году "распробовали" транзит в Европу и уже сейчас наращивают регулярные рейсы из китайских портов, соответственно, в порты Европейского союза. Южная Корея провела соответствующий пилотный рейс", - сказал Лихачев. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути. По словам Лихачева, в "Росатоме" уверены, что "и Вьетнам, и Индия, и Индонезия станут активными участниками этой работы".
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Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу, заявил Лихачев
Лихачев: КНР наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу по Севморпути