https://1prime.ru/20260928/likhachev-873737688.html

Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу, заявил Лихачев

Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу, заявил Лихачев - 28.09.2026, ПРАЙМ

Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу, заявил Лихачев

Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу по Северному морскому пути, Южная Корея провела пилотный рейс, сообщил генеральный директор... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:06+0300

2026-09-28T21:06+0300

2026-09-28T21:06+0300

бизнес

россия

европа

южная корея

китай

алексей лихачев

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873737688.jpg?1790618780

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Китай наращивает регулярные рейсы из своих портов в Европу по Северному морскому пути, Южная Корея провела пилотный рейс, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "В этом году у нас в два раза больше китайских рейсов. Наши китайские друзья в прошлом году "распробовали" транзит в Европу и уже сейчас наращивают регулярные рейсы из китайских портов, соответственно, в порты Европейского союза. Южная Корея провела соответствующий пилотный рейс", - сказал Лихачев. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути. По словам Лихачева, в "Росатоме" уверены, что "и Вьетнам, и Индия, и Индонезия станут активными участниками этой работы".

европа

южная корея

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, европа, южная корея, китай, алексей лихачев, владимир путин, росатом